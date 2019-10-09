Home
Evaristo Costa provoca padre Fábio de Melo: "Padre biscoiteiro"

Jornalista comentou em post que o religioso fez mandando uma indireta e os fãs só souberam rir da situação toda, que não passa de uma brincadeira dos dois engraçadinhos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 09:59

 - Atualizado há 6 anos

O jornalista Evaristo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @evaristocostaoficial

Evaristo Costa voltou a divertir a web nesta quarta (9), quando decidiu ir brincar no Instagram. Tudo começou com um post que o jornalista fez em uma foto em que ele surge em Cambridge, na Inglaterra, próximo a um lago. Na legenda, escreveu: "Em Cambridge. Ao fundo, rio de lágrimas de alguns invejosos. Bom dia".

Em seguida, o padre Fábio de Melo compartilhou um clique parecido em suas redes sociais, mandando uma indireta para Evaristo: "Em Assis. Ao fundo, uma fonte que é alimentada com lágrimas invejosas que estão sendo choradas em Cambridge, Inglaterra".

O jornalista, que não é bobo nem nada, não deixou barato e logo rebateu: "Padre biscoiteiro". 

Ver essa foto no Instagram

Em Cambridge. Ao fundo, rio de lágrimas de algum invejoso por aí. Bom dia.

Uma publicação compartilhada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) em

