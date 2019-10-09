Evaristo Costa provoca padre Fábio de Melo: "Padre biscoiteiro"

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 09:59
- Atualizado há 6 anos
Evaristo Costa voltou a divertir a web nesta quarta (9), quando decidiu ir brincar no Instagram. Tudo começou com um post que o jornalista fez em uma foto em que ele surge em Cambridge, na Inglaterra, próximo a um lago. Na legenda, escreveu: "Em Cambridge. Ao fundo, rio de lágrimas de alguns invejosos. Bom dia".
Em seguida, o padre Fábio de Melo compartilhou um clique parecido em suas redes sociais, mandando uma indireta para Evaristo: "Em Assis. Ao fundo, uma fonte que é alimentada com lágrimas invejosas que estão sendo choradas em Cambridge, Inglaterra".
O jornalista, que não é bobo nem nada, não deixou barato e logo rebateu: "Padre biscoiteiro".
