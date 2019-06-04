TELEVISÃO

Evaristo Costa e William Waack são contratados pela CNN Brasil

Jornalistas são os dois primeiros confirmados na equipe de apresentadores; Waack comandará um jornal diário enquanto Costa, de Londres, estará à frente de um programa que mescla jornalismo e entretenimento

A CNN Brasil, cujas atividades foram iniciadas recentemente no País, anunciou que os jornalistas William Waack e Evaristo Costa foram contratados para compor a equipe de apresentadores do canal.

Waack comandará um telejornal diário, no horário nobre da CNN Brasil. Segundo a empresa, o programa terá amplo espaço dedicado à cobertura das editorias de política, economia e internacional, áreas que são especialidades do jornalista, que também fará entrevistas e análises.

Já Evaristo Costa, que deixou a TV Globo em 2017, volta às telas no comando de um programa semanal, apresentado direto dos estúdios da emissora em Londres. O apresentador, que mora na Inglaterra há dois anos, estará à frente de uma revista eletrônica que vai mesclar jornalismo e entretenimento.

Trajetória dos jornalistas

Com 50 anos de carreira e ganhador de dois prêmios ESSO, William Waack trabalhou entre 1996 e 2017 na TV Globo, onde atuou como repórter, correspondente internacional e âncora de telejornais. Ele também trabalhou nas redações do Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Estado de S. Paulo, revista Veja e TV Cultura.

"É uma honra fazer parte desse projeto histórico para o jornalismo brasileiro. É também a realização de um sonho profissional: estar na maior empresa de notícias do mundo", afirma Waack.

Evaristo Costa, um dos apresentadores mais conhecidos do Brasil, trabalhou por 18 anos na TV Globo, onde atuou como repórter e apresentador. Considerado uma estrela do mundo da internet, ele também terá presença nas plataformas digitais da CNN Brasil.

No Instagram, o apresentador comemorou o novo trabalho. "Eu no maior canal de notícias do mundo! Invejosos dirão que é montagem. Em breve, Evaristo Costa na CNN Brasil", escreveu na legenda de uma foto em que aparece na bancada de um jornal com o logo da emissora ao fundo.

