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Evaristo Costa e padre Fábio ironizam Bettina, a jovem milionária

Ironias e piadinhas entre os dois já são conhecidas dos internautas

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:32

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:32
18/03/2019 - Padre Fábio de Melo e Evaristo Costa Crédito: Reprodução/Instagram
Tudo começou quando o jornalista Evaristo Costa utilizou o perfil oficial dele no Instagram nesta segunda-feira, 18, para brincar com o padre Fábio de Melo. As ironias e piadinhas entre os dois já são conhecidas dos internautas. No domingo, 17, em Brasília, o padre lançou o livro Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração e comemorou o carinho que recebe dos fãs sempre que os encontram.
"Nunca nem imaginei que, como padre, ficaria muito conhecido. Pensei que seria um padre, numa paróquia, mas não. Muito especial saber se sou um dos autores mais vendidos do Brasil, eu já fui o CD mais vendido do ano, mas tudo isso fica tão pequeno perto dessa oportunidade de saber que entrei na vida de uma pessoa e a ajudei a enfrentar uma dor", diz Fábio de Melo.
Evaristo Costa pegou um trecho desse vídeo e decidiu fazer uma paródia com uma jovem que viralizou em um comercial no YouTube e que alega ter se tornado milionária aos 22 anos. "Sou um dos autores mais vendidos do Brasil, já fui o CD mais vendido do ano... 'eu tenho 22 anos e R$ 1 de patrimônio acumulado'", dubla o jornalista. Na legenda, Evaristo questiona: "Battina?". O nome da jovem é Bettina.
Como resposta, o padre decidiu fazer uma montagem com uma foto de Evaristo Costa e criou uma historinha. "Esta é Betina Durvalina de Oliveira Costa Merigo, arquimilionária que saiu do Vale do Paraíba quando ainda era jovem, tornando-se a maior produtora de café de Minas Gerais. (...) A família é riquíssima até hoje. Seu neto, Evaristo de Oliveira Costa Merigo, desfruta da herança deixada pela velhota, vivendo elegantemente na Inglaterra", escreveu Fábio de Melo no Instagram.
Bettina Rudolph, da Empiricus, aparece constantemente em anúncios no YouTube ensinando como se tornar um milionário em pouco tempo, apenas comprando ações na Bolsa de Valores. "Oi, meu nome é Bettina, tenho 22 anos e R$ 1,042 milhão de patrimônio acumulado", diz a garota em apenas seis segundos.
18/03/2019 - Bettina, jovem que aparece em comerciais afirmando que ficou milionária aos 22 anos Crédito: Reprodução/Youtube

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