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FORA DA TV

Evaristo Costa comemora aniversário de um ano da sua saída da Globo

Segui o rumo certo, escreveu o jornalista em post no Instagram

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 15:56
Evaristo Costa fez post no Instagram comemorando o aniversário de um ano da sua saída da Glob Crédito: instagram/Evaristo Costa
Faz exatamente um ano nesta sexta-feira, 27, que o jornalista Evaristo Costa anunciou sua decisão de deixar a apresentação do Jornal Hoje, da TV Globo, após ficar 14 anos na bancada do jornal vespertino. Para lembrar a data, Costa fez um post no Instagram falando sobre sua escolha.
"Um ano atrás, estava saindo para um período sabático. Ter uma oportunidade dessas na vida é um presente. E esse tempo foi suficiente para confirmar, todos os dias, que segui o rumo certo. Experiências de vida não se apagam jamais e as nossas estão sendo maravilhosas graças à coragem e ao planejamento. Não se acomode com o que te faz mal. Obrigado a todos! Bota água no feijão, que eu tô chegando no Brasil... de férias", escreveu o jornalista.
Desde sua saída da televisão brasileira, Evaristo se mudou para Londres, capital da Inglaterra, com a esposa e suas duas filhas e investiu em uma carreira como influenciador digital, aproveitando sua forte presença nas redes sociais, além de participar de diversas ações publicitárias.

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