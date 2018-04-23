Evandro Santo e Tiago Barnabe sofrem acidente de carro em SP

Evandro Santo e Tiago Barnabé Crédito: Reprodução

Os comediantes Evandro Santo e Tiago Barnabé tomaram um susto na tarde do último sábado, 21. Eles sofreram um acidente de carro no caminho para a cidade de Pilar do Sul, próxima a Sorocaba, no interior de São Paulo, onde fariam um show naquela noite.

"Obrigado Deus por mais uma oportunidade de vida e livramento. Eu e minha equipe acabamos de sofrer um acidente e estamos bem", escreveu Tiago Barnabé em seu Instagram. "Quero voltar para a casa logo. O cara que jogou o carro em cima da gente na rodovia sumiu. Estamos bem e já já em São Paulo", continuou o comediante, que atualmente trabalha no SBT.