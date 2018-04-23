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SUSTO

Evandro Santo e Tiago Barnabe sofrem acidente de carro em SP

O empresário de Tiago, Jardielson Silva, estava no banco do carona e não sofreu ferimentos

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 17:16
Evandro Santo e Tiago Barnabé Crédito: Reprodução
Os comediantes Evandro Santo e Tiago Barnabé tomaram um susto na tarde do último sábado, 21. Eles sofreram um acidente de carro no caminho para a cidade de Pilar do Sul, próxima a Sorocaba, no interior de São Paulo, onde fariam um show naquela noite.
"Obrigado Deus por mais uma oportunidade de vida e livramento. Eu e minha equipe acabamos de sofrer um acidente e estamos bem", escreveu Tiago Barnabé em seu Instagram. "Quero voltar para a casa logo. O cara que jogou o carro em cima da gente na rodovia sumiu. Estamos bem e já já em São Paulo", continuou o comediante, que atualmente trabalha no SBT.
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Apesar do susto, os humoristas passam bem. Barnabé conduzia o veículo na hora do acidente e sofreu somente um corte no pulso enquanto Evandro, que estava no banco de trás, bateu a cabeça no assento da frente. O empresário de Tiago, Jardielson Silva, estava no banco do carona e não sofreu ferimentos. Os três usavam cinto de segurança.

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