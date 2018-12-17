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Insinuações sexuais

'Eu fui sincero', diz Silvio Santos sobre polêmica com Claudia Leitte

Apresentador comparou o ocorrido com a maneira como trata Helen Ganzarolli, com quem troca insinuações sexuais na TV frequentemente; Silvio chegou a aumentar o salário de Helen de R$ 25 mil para R$ 100 mil, segundo ele mesmo declarou após se explicar

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 14:26
Crédito: Reprodução/SBT
Na edição do programa "Jogo dos Pontinhos", no SBT, deste domingo, 16, Silvio Santos se manifestou pela primeira vez sobre polêmica que teve com a cantora Claudia Leitte.
A fala veio durante um diálogo com a participante do programa Lívia Andrade. "Você que andou distribuindo essas camisetas 'mexeu com uma, mexeu com todas?' só porque eu fui sincero com a Claudia Leitte? Eu fui sincero, o que eu vou fazer? Ela vem bonita perto de mim", justificou o dono da emissora.
No dia 10 de novembro, durante o programa "Teleton 2018", Silvio Santos se negou a abraçar Claudia Leitte. O apresentador alegou na ocasião que iria ficar "excitado" caso se aproximasse da cantora. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado", disse o dono do SBT.
Dias após a polêmica, a própria Claudia Leitte se manifestou nas redes sociais. "Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo", afirmou a cantora.
Até o marido de Claudia Leitte se posicionou em relação a polêmica com Silvio Santos. Márcio Pedreira decidiu publicar uma foto da família no perfil no Instagram como um sinal de apoio à esposa. "Claudia Cristina Leite Inacio Pedreira. Mulher, filha, mãe, esposa, te amamos! Você merece respeito! Continue fazendo com muito amor tudo da sua vida", escreveu na legenda da imagem com as hashtags #respeito, #familia, #amor.
Durante o programa deste domingo, Silvio Santos ressaltou a maneira como trata, por exemplo, Helen Ganzarolli. O apresentador e a modelo trocam insinuações amorosas e sexuais, em tom de brincadeira, há muito tempo. "Eu mexo com a Helen porque ela deixa, com você não porque você não deixa", disse a Lívia Andrade.
O dono do SBT concluiu dizendo que até deu um aumento salarial para Helen Ganzarolli. "Por que você acha que dei aumento para a Ganzarolli? Ganhava R$ 25 mil, agora R$ 100 mil", revelou.

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