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Infância

'Eu era chamado de viado', diz Junior Lima

'E minha irmã era a virgem do Brasil', completou

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 15:35
Junior Lima Crédito: Reprodução/Instagram @junior_lima
O cantor Junior Lima participou recentemente do canal no YouTube "Ilha de Barbados" para falar sobre exposição na mídia. Ele relembrou episódios da infância e falou sobre preservar a imagem do filho Otto, de seis meses.
"Eu comecei muito moleque, com seis anos de idade, e você vai dar entrevista... Sempre vem os repórteres com uma maldade, uma malícia que eu e minha irmã não tínhamos, e a gente pagou caro por isso muitas vezes", disse.
Questionado sobre o que teria acontecido, ele falou de "estigmas". "(Era chamado de) viado, minha irmã era a virgem do Brasil por causa de uma entrevista de vacilo, que você não viu a maldade no que a pessoa estava falando", contou.
Junior disse que foi escolha dele e da irmã viver de música e que os dois ficavam "azucrinando" os pais para que eles liberassem a ideia de poder trabalhar com música.
"Na época, eu acompanhava Balão Mágico, Trem da Alegria, e comecei a falar "criança também pode fazer isso'", lembrou. Ele disse que ver o pai saindo de casa arrumado para fazer shows o motivou e que, no dia a dia, o chamava de pai, mas, quando o via sair, chamava de Xororó.
EXPOSIÇÃO
Junior publica poucas fotos em que o rosto do filho aparece e disse que só postou uma quando Otto tinha cinco dias de vida para "matar a curiosidade" das pessoas. "Agora, posto o mínimo possível. Tento preservar ele, porque ele não está escolhendo essa exposição. Quando ele puder escolher um pouco mais, eu vou poder dar meu parecer, minha opinião, mas é opção dele", afirmou.

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