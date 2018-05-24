Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BELEZA

'Estou na melhor forma', diz Sabrina sobre gravidez

Apresentadora postou uma foto mostrando as novas formas na rede social

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 16:52
Sabrina Sato está radiante com a gravidez e diz estar "na melhor forma" conforme a barriga vai crescendo. Nesta quinta-feira, 23, ela publicou uma foto no Instagram em que mostra a evolução da gestação.
"E a barriguinha da mamãe só cresce", escreveu na legenda, que, por sinal, também promovia três marcas, sendo duas de sua coleção.
Grávida de quase três meses, a apresentadora revelou no começo de maio que espera uma menina. A gestação, segundo ela, é de risco. "Quando cheguei aqui, o risco (de perder o bebê) era de 70%. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", contou a apresentadora em entrevista a Rodrigo Faro, gravada em um hospital.
Na semana passada, Sabrina falou da sensação de ver a barriga crescendo. "Sempre tive vontade de fazer foto na frente do espelho, igual a das mulheres grávidas que olhava e admirava. Hoje já tenho uma barriguinha para cuidar e estou me sentindo na minha melhor forma. Mais bonita do que nunca. O amor por ela e pela minha barriga só crescem mais a cada dia", escreveu em outra foto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados