'Estou na melhor forma', diz Sabrina sobre gravidez

Sabrina Sato está radiante com a gravidez e diz estar "na melhor forma" conforme a barriga vai crescendo. Nesta quinta-feira, 23, ela publicou uma foto no Instagram em que mostra a evolução da gestação.

"E a barriguinha da mamãe só cresce", escreveu na legenda, que, por sinal, também promovia três marcas, sendo duas de sua coleção.

Grávida de quase três meses, a apresentadora revelou no começo de maio que espera uma menina. A gestação, segundo ela, é de risco. "Quando cheguei aqui, o risco (de perder o bebê) era de 70%. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim", contou a apresentadora em entrevista a Rodrigo Faro, gravada em um hospital.