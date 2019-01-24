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Estilistas se recusam a vestir indicada ao Grammy por ser 'grande demais'

Bebe Rexha publicou desabafo no Instagram e recebeu apoio de Demi Lovato

Publicado em 

24 jan 2019 às 20:40

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 20:40

24/01/2019 - A cantora Bebe Rexha Crédito: Instagram/@beberexha
A cantora norte-americana Bebe Rexha usou seu perfil no Instagram para afirmar que diversos estilistas se recusaram a vesti-la para a cerimônia do Grammy porque ela é "grande demais".
"Eu finalmente fui nomeada ao Grammy e foi a coisa mais legal! Várias vezes os artistas vão conversar com os estilistas e eles fazem vestidos customizados para o tapete vermelho. Então a minha equipe entrou em contato com vários estilistas e alguns deles não querem me vestir porque sou grande demais. Literalmente, sou grande demais. Se o tamanho 6/8 é muito grande, então eu não sei o que dizer a vocês. Eu não quero usar os seus vestidos de m***, porque isso é loucura", disse.
24/01/2019 - Com 1,65m e 63 kg, a cantora Bebe Rexha é considerada grande pelas marcas de vestidos Crédito: Instagram/@beberexha
"Vocês estão dizendo que todas as mulheres do mundo que vestem do número 8 pra cima não são bonitas e não podem usar seus vestidos. Então a todos que disseram que eu sou grande e não posso usar os vestidos, vão se f***, eu não quero usar seus vestidos de m***", desabafou a cantora, que foi indicada pela primeira vez ao Grammy e concorre nas categorias Melhor Artista Nova e Melhor Performance de Dupla ou Grupo Country.
Na legenda, Bebe continuou o questionamento: "Me desculpem, eu tive que tirar isso das costas. Se você não gosta do meu estilo ou da minha música, é uma coisa. Mas não diga que não pode vestir alguém que não usa o tamanho da passarela. Empodere mulheres a amarem seus corpos em vez de fazer meninas e mulheres se sentirem mal pelo seu tamanho. Nós somos bonitas de qualquer tamanho! Pequeno ou grande! E minha bunda tamanho 8 ainda vai ao Grammy", completou.
A cantora Demi Lovato, que já enfrentou distúrbios alimentares, apoiou a colega de profissão: "Amei isso e amo você por falar o que pensa e usar sua voz", escreveu nos comentários da publicação, ao lado de emojis de palmas.

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