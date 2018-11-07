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"Bolsoboots"

Estilista cria coleção de botas em homenagem a Jair Bolsonaro

O estilista criou 80 modelos diferentes de 'Bolsoboots', como estão sendo chamadas as botas em homenagem ao presidente eleito do Brasil

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 16:27
"Bolsoboots": estilista cria coleção de botas em homenagem a Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @victorvicenzza
Victor Vicenzza, estilista catarinense, criou uma linha com 80 produtos em homenagem a Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil. As "Bolsoboots", como são chamadas, trazem o rosto do atual deputado federal, além de charges e hashtags com elementos verdes e amarelos. 
Após postar algumas peças, Victor foi bastante atacado em suas redes sociais pela oposição de Bolsonaro. Mas, em contrapartida, o criador conseguiu chamar a atenção do próprio Jair, que passou a segui-lo na internet e, com ele, levar uma legião de seguidores para o rapaz. 
O perfil do estilista pulou de 45 mil para 120 mil seguidores e já há fila para adquirir alguns dos produtos da linha. A respeito do público LGBT, Victor diz que este representa 35% de seu negócio. "A marca é minha. Estou preocupado com quem compra comigo e não com a opinião", diz ele, em um vídeo publicado nas redes sociais. 
Na mesma gravação, o rapaz diz estar no Rio de Janeiro fazendo um editorial das "Bolsoboots". 
. Crédito: Reprodução/Instagram @victorvicenzza
. Crédito: Reprodução/Instagram @victorvicenzza

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