Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Constatação

'Estava falando muita besteira', diz Paula, ganhadora do BBB

'Mas lá dentro eu tinha a dimensão que eu tava falando muita besteira, eu tinha certeza que eu tava falando besteira', diz a ex-sister
Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 11:21

Crédito: Juliana Flister/Agencia i7/Reprodução/Instagram @paulasperlingreal
Paula von Sperling, a ganhadora do BBB 19, conhecida por ter se envolvido em diversas polêmicas durante sua permanência no reality show da Globo, afirmou em entrevista ao programa No Ar, apresentado por Otaviano Costa, nesta quarta-feira, 8, que sabia que "estava falando muita besteira" no programa.
Questionada pelo apresentador sobre o que mais "mexeu com sua família" em sua participação no Big Brother Brasil, Paula respondeu: "No sentido negativo foram as polêmicas que tavam tendo aqui fora, que eu soube quando eu saí."
"Mas lá dentro eu tinha a dimensão que eu tava falando muita besteira, eu tinha certeza que eu tava falando besteira. Isso aí mexeu com a família inteira, porque eles ficaram desesperados tentando me ajudar a ficar dentro da casa. Mas ao mesmo tempo, será que é melhor ela continuar?'", continuou.
Em seguida, Paula falou sobre como suas polêmicas influenciavam na vida de sua família fora da casa: "Cada hora saía uma coisa minha aqui fora. Foi incomodando. Meus pais no trabalho, saía no jornal: ' A Paula do Big Brother entrou em mais uma polêmica', aí ficava o pessoal comentando... Minha mãe ficava toda 'assim'... Só que minha mãe sabia que não era por maldade minha".
"A vez que a Hari saiu a minha família desabou de chorar", relembrou, sobre o episódio que culminou com a expulsão da participante Hariany, sua melhor amiga no BBB, às vésperas da final.
> Ex-BBB que foi expulsa, Hariany fatura R$ 25 mil por evento
Paula, que também foi acusada de racismo e intolerância religiosa por conta de comentários feitos no Big Brother Brasil, falou que ficou sabendo sobre as acusações por meio de sua irmã, Mônica, logo após sair da casa: "Na hora que ela falou eu falei 'O que?!'"
"Ela falou 'Ah, tem até negócio na delegacia, representaram, não sei o que...'. Fiquei um pouquinho preocupada - um pouquinho - na hora, porque eu tava mais feliz porque tinha ganhado e queria ver minha família. Depois que fui entender o que tinha acontecido", prosseguiu.
Em seguida, concluiu: "Pela 1ª vez na vida eu fui em uma delegacia igual a uma criminosa. O delegado já mandou pro Ministério Público. Já dei meu depoimento, o inquérito já foi instaurado, agora vamos ver."
Clique aqui para ouvir à íntegra da entrevista de Paula von Sperling, a campeã do BBB 19, ao programa No Ar com Otaviano Costa, da Rádio Globo.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados