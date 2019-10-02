Home
>
Famosos
>
Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Ex-coelhinha da Playboy garante que teve relacionamento extraconjugal com o presidente dos Estados Unidos e a polêmica inspirou uma modelo brasileira em ensaio sensual para Playboy Portugal

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 14:58

 - Atualizado há 6 anos

A modelo brasileira Nathy Kihara em ensaio para a Playboy Portugal inspirado nos escândalos sexuais envolvendo o presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Vanessa Dalceno/CO Assessoria

Os escândalos envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pagamentos de milhares de dólares a para uma ex-coelhinha da Playboy para impedi-la de falar sobre seu relacionamento com ele em 2006, inspiraram o novo editorial da Playboy.

Recomendado para você

MP indica exploração sexual de dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes

Hytalo Santos e o marido são denunciados por tráfico sexual pelo Ministério Público

O DJ pretendia viajar de Juiz de Fora (MG) a Belém do Pará, mas durante a decolagem o avião saiu da pista

Excesso de pessoas em avião de Alok contribuiu para acidente, diz relatório

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

Escolhida pela editora como a nova brasileira coelhinha, Nathy Kihara fotografou nas ruas de Nova York, vestida como um coelho, bem próximo à Times Square. A brasileira acredita que Trump deveria sofrer impeachment pelas últimas sanções do seu governo. "Não podemos fingir que nada de errado está acontecendo, Nova York passa por um retrocesso", diz.

Ela lembrou do caos nos aeroportos e freio nas imigrações.

A modelo posou em frente aos icônicos táxis da cidade que nunca dorme e ainda andou naturalmente pelo metrô com a leitura incomum do livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House".

Leia mais

Imagem - Kylie Jenner e Travis Scott se separam após dois anos juntos

Kylie Jenner e Travis Scott se separam após dois anos juntos

Imagem - Saiba como será o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos na Globo

Saiba como será o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos na Globo

Imagem - Vera Fischer posa em Camburi e elogia Vitória: "Linda e acolhedora"

Vera Fischer posa em Camburi e elogia Vitória: "Linda e acolhedora"

As fotos serão publicadas na edição de outubro da Playboy Portugal.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

entrevista

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais