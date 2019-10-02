Inspiração polêmica!

Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Ex-coelhinha da Playboy garante que teve relacionamento extraconjugal com o presidente dos Estados Unidos e a polêmica inspirou uma modelo brasileira em ensaio sensual para Playboy Portugal

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 14:58 - Atualizado há 6 anos

A modelo brasileira Nathy Kihara em ensaio para a Playboy Portugal inspirado nos escândalos sexuais envolvendo o presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Vanessa Dalceno/CO Assessoria

Os escândalos envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pagamentos de milhares de dólares a para uma ex-coelhinha da Playboy para impedi-la de falar sobre seu relacionamento com ele em 2006, inspiraram o novo editorial da Playboy.

Escolhida pela editora como a nova brasileira coelhinha, Nathy Kihara fotografou nas ruas de Nova York, vestida como um coelho, bem próximo à Times Square. A brasileira acredita que Trump deveria sofrer impeachment pelas últimas sanções do seu governo. "Não podemos fingir que nada de errado está acontecendo, Nova York passa por um retrocesso", diz.

Ela lembrou do caos nos aeroportos e freio nas imigrações.

A modelo posou em frente aos icônicos táxis da cidade que nunca dorme e ainda andou naturalmente pelo metrô com a leitura incomum do livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House".

As fotos serão publicadas na edição de outubro da Playboy Portugal.

