Escalada na Band, Veruska pediu para não usar camarim de Boechat

Veruska Seibel Boechat vai estrear na Band nesta segunda-feira (27). O programa, "Aqui na Band" será comandado por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe. Veruska irá entrevistar família que superaram coisas ruins, de acordo com informações da Caras.
Em entrevista ao O Dia, a capixaba viúva de Boechat falou sobre os desafios dessa nova empreitada: "Minha dor é horrível, mas a dor que sinto vendo a dor delas é pior. Se eu desabar, o que vai sobrar para elas? Eu sobrei, então preciso me manter de pé para elas verem que é possível recomeçar".
VERUSKA NÃO QUIS CAMARIM DE BOECHAT
A capixaba vai à Band meses depois do marido, Ricardo Boechat, morrer em um trágico acidente de helicóptero em São Paulo. À emissora, ela pediu para não usar o mesmo camarim que era do jornalista.
"Pedi para não usar o camarim do meu marido. Tenho muita vontade de chorar", alertou.