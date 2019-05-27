Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo programa

Escalada na Band, Veruska pediu para não usar camarim de Boechat

Capixaba estreia novo programa na Band nesta segunda-feira (27)

Publicado em 

27 mai 2019 às 13:26

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 13:26

Crédito: Reprodução/Instagram @doceveruska
Veruska Seibel Boechat vai estrear na Band nesta segunda-feira (27). O programa, "Aqui na Band" será comandado por Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe. Veruska irá entrevistar família que superaram coisas ruins, de acordo com informações da Caras. 
> Viúva de Boechat entra na Justiça para cobrar investigação
Em entrevista ao O Dia, a capixaba viúva de Boechat falou sobre os desafios dessa nova empreitada: "Minha dor é horrível, mas a dor que sinto vendo a dor delas é pior. Se eu desabar, o que vai sobrar para elas? Eu sobrei, então preciso me manter de pé para elas verem que é possível recomeçar". 
VERUSKA NÃO QUIS CAMARIM DE BOECHAT
A capixaba vai à Band meses depois do marido, Ricardo Boechat, morrer em um trágico acidente de helicóptero em São Paulo. À emissora, ela pediu para não usar o mesmo camarim que era do jornalista. 
> Viúva de Boechat emociona ao lembrar de aniversário de casamento
"Pedi para não usar o camarim do meu marido. Tenho muita vontade de chorar", alertou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo ricardo boechat
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados