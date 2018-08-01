Erick Jacquin revela que será pai durante final do MasterChef

O chef Erick Jacquin, um dos jurados do reality show MasterChef, anunciou durante a final do programa na terça-feira, 31, que será pai de gêmeos. A revelação pegou de surpresa os colegas de programa Paola Carosella, Henrique Fogaça e Ana Paula Padrão.
Eu não contei para ninguém, gente, mas eu vou ser pai, pai de dois bebês", disse o emocionado chef, recebendo uma ovação do público que assistia a final do MasterChef. "Vamos ser titios", reagiu Ana Paula, surpresa. "Parabéns, Jacquin", falou Paola, que gritou e pulou de alegria, correndo para abraçar o amigo e, em seguida, foi até a esposa dele, Rosângela, que estava na plateia.
Jacquin e Rosângela Menezes se casaram oficialmente em 2015, durante cerimônia luxuosa realizada no Jockey Club de São Paulo, mas estão juntos desde 2004. Eles se conheceram no aniversário de um amigo em comum e, poucos meses depois, começaram o relacionamento, que dura até hoje.
Veja abaixo o momento em que o jurado faz a revelação: