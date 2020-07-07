Erick Jacquin reabre restaurante, mas não espera ter clientes

Erick Jacquin no programa Pesadelo na Cozinha, da Band Crédito: Divulgação

O chef de cozinha e jurado do MasterChef (Band) Erick Jacquin reabre nesta terça-feira (7), das 12h às 17h, após meses parado, o seu restaurante Président, em São Paulo. Porém, segundo ele, a tendência é que a quantidade de clientes seja bem pequena. Ele chega a comparar a atual pandemia a uma guerra mundial.

"Comparo a uma guerra mundial que não terminou ainda. É um inimigo forte que atinge em forma de crise financeira muito grande. Nós dependemos dos clientes. Não sei se terei um cliente hoje. Talvez não. Reabro porque preciso começar a lutar", comenta.

De acordo com ele, quem terá mais dificuldades serão os proprietários dos pequenos negócios como os botecos de esquina e lanchonetes. "Desemprego está gigante. O século está começando, a sociedade vai mudar", aponta.

Também dona de restaurantes, Paolla Carosella optou por continuar as vendas por delivery. Ela costuma divulgar os cardápios pelas redes sociais do seu Arturito. Para ela, é impossível prever o que vai acontecer com os seus negócios.

"É cedo para falar porque estamos em constante adaptação. O primeiro grande golpe era entender que tínhamos de fechar e trabalhar com menos gente. A pandemia escancarou que muitas formas às quais vivíamos estavam erradas. Ainda estamos tentando entender os passos que poderemos dar", define.

De acordo com ela, o trabalho pela internet ajudou. "Talvez para mim tenha ficado claro que trabalhar de forma sustentável é agora mais necessário", aponta. Ela completa: "Hoje eu tenho notoriedade e eu e meus restaurantes conseguimos passar pelo momento de forma mais simples. Sou uma privilegiada, pois posso vender pela internet. Sempre falei disso tomando consciência do privilegio que isso [notoriedade] traz."

Já o chef e jurado do MasterChef Henrique Fogaça, que teve de fechar restaurantes e agora diz que deu "30 passos para trás", vai ajeitando aos poucos a sua vida de empresário.

"Depois da tempestade vem o sol. Deus no coração vai trilhar os caminhos. O prejuízo foi geral, em tudo. Dei 30 passos para trás para agora caminhar. Vamos reconstruir os estragos", completa.

MASTERCHEF DE VOLTA

Os jurados do reality da Band já gravaram seis episódios do novo MasterChef. A atração volta na próxima terça-feira (14) em novo formato. Agora, haverá oito participantes por edição e um campeão por programa. Cada vencedor levará prêmios de R$ 5 mil. O mesmo valor vai para uma instituição de caridade.

A atração segue protocolos das organizações de saúde e terá um time para orientar as ações. As bancadas ficaram mais distantes, não haverá provas em grupo, eles deverão apresentar não mais um, mas três pratos aos chefs e as receitas serão mais simples de serem realizadas por qualquer pessoa em casa.