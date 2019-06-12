Home
Erick Jacquin estreia no YouTube com receita para o Dia dos Namorados

Chef francês mostrará receitas e contará sua trajetória profissional

Agência Estado

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de junho de 2019 às 06:33

 - Atualizado há 6 anos

Erick Jacquin descobre sexo dos filhos em programa ao vivo Crédito: Reprodução/Instagram @erickjacquin

Famoso por compor o júri do MasterChef Brasil, o chef Erick Jacquin começou a compartilhar suas habilidades culinárias com o público no YouTube. Nesta segunda-feira, 10, ele lançou seu primeiro vídeo de receita com dicas para o jantar do Dia dos Namorados.

A criação e produção do canal ficou por conta da Endemol Shine Brasil, que se uniu ao cozinheiro com base em um dado importante: mais de 68% dos brasileiros com acesso à internet assistem a conteúdos de gastronomia no YouTube, segundo dados da pesquisa YouTube Insights.

> Erick Jacquin vai abrir restaurante francês a preços acessíveis

Mas não é só de comida que viverá o canal de Jacquin. Ele também vai contar sua trajetória profissional, histórias, apresentar seus amigos, mostrar suas felicidades e até suas decepções.

Reconhecido pela revista Forbes Brasil como uma das 25 mais importantes celebridades do País, Erick Jacquin trabalhou por muitos anos em grandes restaurantes franceses em Paris.

> Erick Jacquin comemora nascimento de gêmeos: "Muita emoção"

No Brasil, comandou o Le Coq Hardy durante quatro anos e depois assumiu a cozinha do Café Antiqüe, especializado na mais alta gastronomia francesa. Após dez anos morando no Brasil, ele inaugurou a La Brasserie Erick Jacquin.

A proposta do chef é mostrar às pessoas que uma receita aparentemente complicada pode ser muito simples de fazer. Ele acredita que "todo mundo merece comer bem e todo mundo pode aprender a cozinhar". Informações sobre alta gastronomia e truques culinários também devem compor o canal de Jacquin.

Confira abaixo o vídeo de apresentação do canal:

