SUCESSO

Erick Jacquin estreia no YouTube com receita para o Dia dos Namorados

Chef francês mostrará receitas e contará sua trajetória profissional

Publicado em 12 de junho de 2019 às 06:33 - Atualizado há 6 anos

Erick Jacquin descobre sexo dos filhos em programa ao vivo Crédito: Reprodução/Instagram @erickjacquin

Famoso por compor o júri do MasterChef Brasil, o chef Erick Jacquin começou a compartilhar suas habilidades culinárias com o público no YouTube. Nesta segunda-feira, 10, ele lançou seu primeiro vídeo de receita com dicas para o jantar do Dia dos Namorados.

A criação e produção do canal ficou por conta da Endemol Shine Brasil, que se uniu ao cozinheiro com base em um dado importante: mais de 68% dos brasileiros com acesso à internet assistem a conteúdos de gastronomia no YouTube, segundo dados da pesquisa YouTube Insights.

Mas não é só de comida que viverá o canal de Jacquin. Ele também vai contar sua trajetória profissional, histórias, apresentar seus amigos, mostrar suas felicidades e até suas decepções.

Reconhecido pela revista Forbes Brasil como uma das 25 mais importantes celebridades do País, Erick Jacquin trabalhou por muitos anos em grandes restaurantes franceses em Paris.

No Brasil, comandou o Le Coq Hardy durante quatro anos e depois assumiu a cozinha do Café Antiqüe, especializado na mais alta gastronomia francesa. Após dez anos morando no Brasil, ele inaugurou a La Brasserie Erick Jacquin.

A proposta do chef é mostrar às pessoas que uma receita aparentemente complicada pode ser muito simples de fazer. Ele acredita que "todo mundo merece comer bem e todo mundo pode aprender a cozinhar". Informações sobre alta gastronomia e truques culinários também devem compor o canal de Jacquin.

Confira abaixo o vídeo de apresentação do canal:

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta