Empresário de MC Loma nega calote: "Não sabe o que posta"

Empresário garantiu que, por mês, Loma e as Gêmeas Lacração recebem aproximadamente R$ 20 mil cada uma delas

Publicado em 10 de setembro de 2018 às 13:43 - Atualizado há 6 anos

MC Loma: cachê da funkeira é de R$ 15 mil Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial

Empresário de MC Loma e das Gêmeas Lacração, Marcelos Fernandes se defendeu da acusação da funkeira. Em entrevista ao jornal Extra, ele negou que não repassou corretamente os valores devidos dos shows da artista.

De acordo com o Extra, segundo disse Marcelo, 60% do cachê é repassado mensalmente para Loma e as gêmeas Mariely e Mirella Santos, o que daria em torno de R$ 20 mil por mês para cada uma delas.

"Vamos dar um exemplo: elas fazem em média dez shows por mês, com cachê em torno de R$ 15 mil por show. São R$ 150 mil. Aí, temos os gastos de mais ou menos 40% desse valor com equipe, translado, etc... Vamos falar que sobrou R$ 100 mil. 40% são da Start Music e 60% são divididos pelas três, o que dá em torno de R$ 20 mil para cada uma. E tudo foi depositado para elas. Nós temos comprovantes", garante o empresário, que reitera: "Somos uma empresa transparente demais com os nossos artistas".

Segundo o Extra, ele conta que ficou surpreso ao tomar conhecimento, por meio de um advogado contratado por Loma, da ação movida por ela, mas espera resolver o imbróglio de forma amigável.

"Tudo começou quando a a Justiça a proibiu de fazer shows por ela não estar matriculada em uma escola. Os shows foram cancelados. Aí, eu falei para ela que o nosso advogado está tentando tirar o alvará para ela trabalhar. A Loma, do nada, parou de falar com a gente pelo nosso grupo do WhatsApp e passou a postar coisas nas redes sociais. Ela abriu um processo contra a nossa empresa e isso nos pegou de surpresa. Tudo o que ela tinha para receber, ela recebeu. Não queremos brigar, queremos sentar, conversar e que ela continue sendo a nossa artista", diz.

Segundo o representante do grupo, MC Loma e as Gêmeas Lacração assinaram em fevereiro um contrato de cinco anos com a empresa: "Se elas romperem agora, terão que pagar multa por quebra de contrato, que equivale a R$ 3 milhões cada uma. Isso iria prejudicar muito a ela, e não queremos que isso aconteça. Queremos entender o que se passa e voltar a trabalhar com ela. A Loma é uma criança, tem 15 anos, não sabe o que posta", acredita o empresário. "Ela alega, inclusive, que não tem dinheiro para pagar o advogado. Se a gente reivindicar alguma coisa, ela vai ter que depositar R$ 39 mil (que é o valor que ela está cobrando). E ela tem dinheiro, eu tenho como comprovar. Tenho o extrato da conta dela, já que ela teve que me mandar para eu tirar o seu passaporte".

De acordo com o Extra, além do dinheiro que o empresa afirma repassar mensalmente para MC Loma, Marcelo afirma que não é cobrado dela os investimentos como figurinos e moradia, por exemplo. "A Star Music não cobra os investimentos dos seus artistas. Aluguei um apartamento mobiliado para ela em São Paulo com três dormitórios, e ela ainda diz no processo que estava morando em condições precárias. Se ela não quiser mais trabalhar conosco, é só ir até o nosso escritório com os pais que nós vamos conversar. Quero ouvir as meninas, entender o que está acontecendo e falar para elas que a gente quer muito que elas voltem a trabalhar conosco".

