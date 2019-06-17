Empresária prepara festão com 300 champanhes para 300 convidados

A empresária e youtuber Monique Elias, dona de uma famosa marca de cosméticos, vai comemorar mais um primavera com festão para 300 pessoas na Mansão do Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O tema do evento será os quatro elementos da natureza.
"Sou muito ligada à natureza e nunca vi uma festa com esse tema ligado aos quatro elementos. Acho que tem tudo pra ficar muito bonito", disse Monique em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia.
A festa vai servir 300 garrafas de um dos champanhes mais caros disponíveis no mercado, que vai harmonizar com doces especiais, jantar farto e bolo de cinco andares com cascata de flores. Os convidados também poderão se divertir com maquiagens feitas na hora e estúdio de tatuagem, ambos baseados nos quatro elementos temas do evento, de acordo com informações da colunista.