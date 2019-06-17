Empresária prepara festão com 300 champanhes para 300 convidados

"Sou muito ligada à natureza e nunca vi uma festa com esse tema ligado aos quatro elementos. Acho que tem tudo pra ficar muito bonito", disse Monique em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, de O Dia.

A festa vai servir 300 garrafas de um dos champanhes mais caros disponíveis no mercado, que vai harmonizar com doces especiais, jantar farto e bolo de cinco andares com cascata de flores. Os convidados também poderão se divertir com maquiagens feitas na hora e estúdio de tatuagem, ambos baseados nos quatro elementos temas do evento, de acordo com informações da colunista.