Empresa de cosméticos é condenada a indenizar Glória Pires

Gloria Pires Crédito: Reprodução/Instagram @gpiresoficial

A empresa de cosméticos Nutralogistic foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a indenizar a atriz Glória Pires em R$ 40 mil por usar a imagem dela em propagandas no Facebook e em sites sem autorização. Os produtos eram indicados para amenizar rugas e as peças publicitárias davam a entender que a atriz usava esses cosméticos.

A sentença foi promulgada pela juíza Maria Cristina Barros Gutierrez Slaibi, da 3ª vara cível do Rio, que justificou que foi violado o direito de imagem de uma das maiores atrizes do Brasil sem a devida autorização, e que isso "infringe conceitos básicos de boa fé, correção e probidade, configurando o uso de 'carona' no prestígio e boa fama construídos ao longo de muitos anos pela atriz".