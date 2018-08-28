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LUTO

Emocionado, Latino mostra diamante que fez com cinzas de seu macaco

'Agora ele estará comigo pra sempre', disse o cantor nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 20:30

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 20:30

LATINO TRANSFORMA CINZAS DO MACACO TWELVES EM AMULETO: 'COMIGO PARA SEMPRE' Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Latino mostrou o diamante que fez com as cinzas de seu macaco, Twelves, morto após ter sido atropelado no Rio de Janeiro, em março deste ano.
Chorando, Latino explicou o processo: "Ele junta os fiapos do meu cabelo com as cinzas do macaco, transforma em carvão e processa em alta temperatura para formar um diamante."
"Estou muito emocionado. Acabei de receber as cinzas do meu macaco Twelves em forma de um belo diamante.", comentou.
"Agora ele estará comigo pra sempre em forma de amuleto da sorte. Que os anjos animais do céu estejam contigo. Que saudade"
Após a morte de Twelves, Latino deu prosseguimento à sua paixão por animais exóticos: adotou outra macaquinha.

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