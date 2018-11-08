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HOMENAGEM

Emma Thompson recebe o título de Dama do Império Britânico

A atriz foi homenageada pelo príncipe William em cerimônia no Palácio de Buckingham

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 22:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 22:28
07/11/2018 - Emma Thompson do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, após receber título de dama do império britânico Crédito: Twitter/@royalfamily
A atriz britânica Emma Thompson foi nomeada nesta quarta-feira, 7, pelo duque de Cambridge, Dama do Império Britânico - uma condecoração que foi concedida a ela no mês de junho pela rainha Elizabeth II.
A atriz, de 59 anos, foi homenageada em uma cerimônia celebrada no Palácio de Buckingham e afirmou que deixou escapar uma 'risadinha dissimulada' para o príncipe William - que ela conhece desde pequeno.
"Amo o príncipe, o conheço desde pequeno e sempre sorrimos um ao outro", assegurou. A atriz contou que pediu ao segundo na linha de sucessão ao trono britânico se poderia beijá-lo quando ele a entregou a condecoração, mas William declinou da ideia para se ater ao protocolo.
Com essa honraria, Emma aumenta a longa lista de prêmios que recebeu ao longo de sua carreira como atriz, entre eles dois Oscars, três Baftas, dois Globos de Ouro e um Emmy.

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