Emma Thompson recebe o título de Dama do Império Britânico

A atriz britânica Emma Thompson foi nomeada nesta quarta-feira, 7, pelo duque de Cambridge, Dama do Império Britânico - uma condecoração que foi concedida a ela no mês de junho pela rainha Elizabeth II.
A atriz, de 59 anos, foi homenageada em uma cerimônia celebrada no Palácio de Buckingham e afirmou que deixou escapar uma 'risadinha dissimulada' para o príncipe William - que ela conhece desde pequeno.
"Amo o príncipe, o conheço desde pequeno e sempre sorrimos um ao outro", assegurou. A atriz contou que pediu ao segundo na linha de sucessão ao trono britânico se poderia beijá-lo quando ele a entregou a condecoração, mas William declinou da ideia para se ater ao protocolo.
Com essa honraria, Emma aumenta a longa lista de prêmios que recebeu ao longo de sua carreira como atriz, entre eles dois Oscars, três Baftas, dois Globos de Ouro e um Emmy.