Emma Thompson recebe o título de Dama do Império Britânico

07/11/2018 - Emma Thompson do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, após receber título de dama do império britânico Crédito: Twitter/@royalfamily

A atriz britânica Emma Thompson foi nomeada nesta quarta-feira, 7, pelo duque de Cambridge, Dama do Império Britânico - uma condecoração que foi concedida a ela no mês de junho pela rainha Elizabeth II.

A atriz, de 59 anos, foi homenageada em uma cerimônia celebrada no Palácio de Buckingham e afirmou que deixou escapar uma 'risadinha dissimulada' para o príncipe William - que ela conhece desde pequeno.

"Amo o príncipe, o conheço desde pequeno e sempre sorrimos um ao outro", assegurou. A atriz contou que pediu ao segundo na linha de sucessão ao trono britânico se poderia beijá-lo quando ele a entregou a condecoração, mas William declinou da ideia para se ater ao protocolo.