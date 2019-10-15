Home
>
Famosos
>
Em Vitória, Thiaguinho não quis falar de casamento com Fernanda Souza

Em Vitória, Thiaguinho não quis falar de casamento com Fernanda Souza

Ex-casal anunciou separação nesta segunda (14), mas no último show que fez em Vitória, no início do mês, o casamento já podia estar rateando

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:42

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Fernanda Souza e o ex-marido, o cantor Thiaguinho Crédito: Globo/Victor Pollak

Thiaguinho e Fernanda Souza oficializaram a separação em comunicado oficial no meio da tarde desta segunda-feira (14). Mas quando esteve em Vitória, no Espírito Santo, pela última vez para lançar sua nova turnê, no dia 4 de outubro, o cantor já parecia estar mal das pernas na relação amorosa com a apresentadora.

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

> Termina o casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza

É que, antes de ser entrevistado pela Gazeta, a reportagem recebeu recomendações de que o artista não falaria nada que envolvesse seu casamento e Fernanda Souza. O pedido da produção do cantor já poderia indicar um resguardo no sentido de não fazê-lo expor algo que já não ia tão bem assim.

Leia mais

"Cheia de boleto para pagar", desabafa Bruna Marquezine

Ken Humano surge irreconhecível com cabelo inspirado em Kardashian

Ex-BBB surge nu em foto com três, sugere trisal e entrega: "Sou puta"

No bate-papo transmitido no Facebook de A Gazeta (assista abaixo), Thiaguinho esbanjou simpatia e sorrisos e falou sobre a nova turnê, relação com os capixabas e os projetos que desenvolve paralelos à carreira.

FIM DO CASAMENTO

O fim do relacionamento de oito anos (sendo quatro de casamento) de Thiaguinho e Fernanda foi anunciado nesta segunda (14), pelas redes sociais da atriz. "O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou em uma linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor", diz parte do post feito pela apresentadora no Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Após 8 anos e meio de relacionamento, em respeito a todos que nos acompanham, viemos comunicar que não somos mais um casal. O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor. Somos gratos por tudo que acrescentamos na história um do outro e isso nos dá a certeza que estaremos ligados para o resto da vida. Somos seres humanos (assim como você que está lendo isso), com nossos corações tristes, porém confiantes que nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente. Todo o contrário não será mera especulação. Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui pra frente. Não se esqueçam, existem duas pessoas do lado de cá, escrevendo juntas essa mensagem. Nossas dores devem ser respeitadas e também as dos nossos familiares, pois com certeza é dessa maneira que você gostaria de ser tratado, ou que tratassem as pessoas que você ama. Durante esses 8 anos, tentamos levar nosso relacionamento e nossa vida pessoal da maneira mais discreta possível. Apesar de sermos pessoas públicas, é muito difícil ter que dividir algo tão íntimo aqui. Pedimos respeito ao comunicarem nossa decisão. O que o mundo precisa nesse momento não é de pessoas despejando sentimentos e comentários ruins em cima da dor do outro, um padrão repetitivo, sensacionalista e desnecessário, que fere quem está do lado de cá. É NECESSÁRIO ser amor por onde for. Por aqui, nós, Fernanda e Thiago, acolhemos um ao outro, nos damos as mãos e seguimos guiados por Deus e pelo nosso amor, amizade e respeito que sempre tiveram um lema: Unidos até depois do fim. Thiago e Fernanda ♥️

Uma publicação compartilhada por F e r n a n d a S o u z a (@fernandasouzaoficial) em

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento Divórcio espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais