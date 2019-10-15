Abafou o caso

Em Vitória, Thiaguinho não quis falar de casamento com Fernanda Souza

Ex-casal anunciou separação nesta segunda (14), mas no último show que fez em Vitória, no início do mês, o casamento já podia estar rateando

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 12:42 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Fernanda Souza e o ex-marido, o cantor Thiaguinho Crédito: Globo/Victor Pollak

Thiaguinho e Fernanda Souza oficializaram a separação em comunicado oficial no meio da tarde desta segunda-feira (14). Mas quando esteve em Vitória, no Espírito Santo, pela última vez para lançar sua nova turnê, no dia 4 de outubro, o cantor já parecia estar mal das pernas na relação amorosa com a apresentadora.

É que, antes de ser entrevistado pela Gazeta, a reportagem recebeu recomendações de que o artista não falaria nada que envolvesse seu casamento e Fernanda Souza. O pedido da produção do cantor já poderia indicar um resguardo no sentido de não fazê-lo expor algo que já não ia tão bem assim.

No bate-papo transmitido no Facebook de A Gazeta (assista abaixo), Thiaguinho esbanjou simpatia e sorrisos e falou sobre a nova turnê, relação com os capixabas e os projetos que desenvolve paralelos à carreira.

FIM DO CASAMENTO

O fim do relacionamento de oito anos (sendo quatro de casamento) de Thiaguinho e Fernanda foi anunciado nesta segunda (14), pelas redes sociais da atriz. "O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou em uma linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor", diz parte do post feito pela apresentadora no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta