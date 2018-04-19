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Em vídeo com amigos, Breno, do BBB18, debocha de Ana Clara

Ex-BBB comentou os boatos envolvendo suposta falta de higiene da ruiva

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 19:09
Breno no BBB 18 Crédito: Reprodução/TV Globo
Em vídeos publicados na internet na quarta-feira (18), o ex-BBB Breno surge ao lado de amigos e da mãe da também ex-BBB Paula zombando de Ana Clara, finalista do Big Brother Brasil 18.
Nas imagens, que repercutiram rapidamente na internet, um amigo de Breno chama a filha de Ayrton de "cheira **" e insinua que a sister sofre de oxiúrus  coceira anal que pode indicar presença de vermes. Esse amigo comenta boatos de que Ana Clara teria coçado o bumbum e passado a mão no rosto de Breno em seguida.
 
 
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Logo em seguida, Breno informa que só está esperando pela saída da carioca para "descontar", sugerindo que, de fato, ele foi "infectado" pelo problema da ruiva. O amigo que estava gravando o vídeo fez ainda pior. "Mija no bolo dela", disse o rapaz. No fundo, é possível ouvir a mãe ou a própria Paula se divertindo: "Eu não aguento".
 
 
Em outro vídeo, o fã clube do ex-BBB aparece apontando defeitos em Ana Clara. Água de salsicha, gritam repetidas vezes.

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