Em vídeo com amigos, Breno, do BBB18, debocha de Ana Clara

Em vídeos publicados na internet na quarta-feira (18), o ex-BBB Breno surge ao lado de amigos e da mãe da também ex-BBB Paula zombando de Ana Clara, finalista do Big Brother Brasil 18.
Nas imagens, que repercutiram rapidamente na internet, um amigo de Breno chama a filha de Ayrton de "cheira **" e insinua que a sister sofre de oxiúrus coceira anal que pode indicar presença de vermes. Esse amigo comenta boatos de que Ana Clara teria coçado o bumbum e passado a mão no rosto de Breno em seguida.
Logo em seguida, Breno informa que só está esperando pela saída da carioca para "descontar", sugerindo que, de fato, ele foi "infectado" pelo problema da ruiva. O amigo que estava gravando o vídeo fez ainda pior. "Mija no bolo dela", disse o rapaz. No fundo, é possível ouvir a mãe ou a própria Paula se divertindo: "Eu não aguento".
Em outro vídeo, o fã clube do ex-BBB aparece apontando defeitos em Ana Clara. Água de salsicha, gritam repetidas vezes.