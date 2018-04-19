Em vídeo com amigos, Breno, do BBB18, debocha de Ana Clara

Breno no BBB 18 Crédito: Reprodução/TV Globo

Em vídeos publicados na internet na quarta-feira (18), o ex-BBB Breno surge ao lado de amigos e da mãe da também ex-BBB Paula zombando de Ana Clara, finalista do Big Brother Brasil 18.

Nas imagens, que repercutiram rapidamente na internet, um amigo de Breno chama a filha de Ayrton de "cheira **" e insinua que a sister sofre de oxiúrus  coceira anal que pode indicar presença de vermes. Esse amigo comenta boatos de que Ana Clara teria coçado o bumbum e passado a mão no rosto de Breno em seguida.









Logo em seguida, Breno informa que só está esperando pela saída da carioca para "descontar", sugerindo que, de fato, ele foi "infectado" pelo problema da ruiva. O amigo que estava gravando o vídeo fez ainda pior. "Mija no bolo dela", disse o rapaz. No fundo, é possível ouvir a mãe ou a própria Paula se divertindo: "Eu não aguento".







