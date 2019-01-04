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Em tour, amiga de Michelle Bolsonaro mostra luxo do Alvorada

Primeira-dama do Brasil fez um tour pelo Palácio da Alvorada com amigos

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 11:52

Publicado em 

04 jan 2019 às 11:52
Michelle Bolsonaro faz tour com amigos pelo Palácio da Alvorada, em Brasília Crédito: Reprodução/Instagram @renatasantoliver
A turma que anda com Michelle Bolsonaro conheceu de perto como é o Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial do presidente do Brasil. Projeto pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o espaço é símbolo de luxo e autoridade aos olhos de quem vê: mas não para os colegas da primeira-dama, que, segundo o jornal Extra, já cogitam até um "churrasquinho" por lá. 
Sem qualquer tipo de protocolo, a missionária Renata Santoliver, que conheceu Michelle na Igreja Batista Atitude, fez um tour pelas dependências do Palácio. De acordo com o Extra, ela postou um vídeo deslumbrada com o local: "Aqui vocês veem uma piscina muito humilde, quase não cabe ninguém. E estamos pensando em fazer um churrasquinho", descreveu ela, em tom de brincadeira. 
Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com o Extra, não seria de estranhar que a “comitiva evangélica” da primeira-dama resolvesse mesmo promover um evento ali. Um dos pastores convidados, por exemplo, esteve no local trajando bermuda e chinelos. Em sua incursão pelo edifício, Renata mostra a sala de jantar e brinca: “Parece a mesa do Shrek, quando ele vai conhecer a Fiona”. No vídeo ainda se veem as cadeiras vermelhas que foram retiradas para a entrada de cadeiras azuis.
Crédito: Reprodução/Instagram
Renata também percorre o gabinete presidencial, que compara a um cenário de “A Bela e a Fera”, com muitos livros, e chega a sentar na cadeira de Jair Bolsonaro: “É aqui que o presidente faz umas reuniões”.
Crédito: Reprodução/Instagram
Por último, a amiga desinibida de Michelle mostra a capela do palácio. A missionária, que também é atriz, produtora e nutricionista, aproveitou para filmar a Granja do Torto, onde estão morando os Bolsonaro desde que chegaram a Brasília. E não se furtou em pular na piscina, de roupa e tudo.
Crédito: Reprodução/Instagram

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