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"Yukê?"

Em show no ES, Anitta diz que foi concebida em Guarapari

Na mesma apresentação, funkeira também chamou atenção pela barriga sarada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 13:39

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 13:39

Anitta impressiona com barriga sarada durante show em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @costluc
Anitta é capixaba? Quase. "Meus pais escolheram Guarapari para passar a lua de mel", disparou a cantora em sua segunda passagem pelo Espírito Santo neste ano, no último fim de semana. Ela, que veio fazer um show no Estado, brincou falando que foi aqui que ela foi "feita", se referindo a um dos balneários capixabas mais famosos. 
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Na mesma apresentação, chamou a atenção dos fãs a boa forma da cantora, que surgiu com a barriga sarada no palco. Ela recebeu uma chuva de comentários que destacavam o abdômen sarado: "Toda trincada", disparou um fã, em um post no Instagram.
Anitta impressiona com barriga sarada durante show em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @costluc
Em ocasiões anteriores, Anitta também já estava chamando a atenção dos internautas com o corpo: "Maravilhosa! Pisou, gata". 
Lançado o último clipe do "Check Mate", "Vai, Malandra" ressuscitou o debate entre corpo de verdade e o uso de ferramentas de correção de imagem, como o Photoshop. A primeira cena da gravação é da funkeira caminhando e ostentando celulites no bumbum. Na ocasião, Anitta recebeu muitos elogios na internet sobre a importância de mostrar que seu próprio corpo não era intocável, como é o de muitas brasileiras.

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