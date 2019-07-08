Em mansão com Eliana, Carlinhos Maia abre o jogo sobre casamento

Carlinhos Maia e Eliana: dia de mostrar os bastidores do casamento com o marido, Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiafas9

Eliana dedicou horas do seu programa deste domingo (7) para explorar a mansão de Carlinhos Maia, 28, humorista e influencer digital. A reportagem foi gravada pouco antes do casamento dele com Lucas Guimãres e, por isso, pôde mostrar os bastidores da festa, colhendo depoimentos de artistas convidados como Wesley Safadão e Kevinho. dedicou horas do seu programa deste domingo (7) para explorar ade, 28, humorista e influencer digital. A reportagem foi gravada pouco antes dodele come, por isso, pôde mostrar os bastidores da festa, colhendo depoimentos de artistas convidados como

Na mansão, Eliana fez com ele o quadro Verdade ou Mentira com notícias sobre ele publicadas na internet. Entre os exemplos, uma nota dizia que ele havia quebrado quatro celulares em uma noite, e, em outra, dizia que Maia havia comprado um jatinho de R$ 7,5 milhões no início de carreira como influenciador no Instagram. "Esse do celular foi verdade sim, coisa de adolescente, mas do jatinho não, só tirei uma foto na frente de um", contou Maia.

Antes da cerimônia, Eliana pediu que Maia fizesse um trote com um de seus amigos, e ele ligou para amiga Simone, da dupla com Simaria, dizendo que iria terminar o seu noivado. A cantora sertaneja pediu para ele "respirar fundo antes de tomar uma decisão" e logo a mentira foi desmascarada por Eliana.

O humorista, que foi adotado com poucos dias de vida, lembrou do dia em que conheceu a sua mãe biológica. "Tem duas semanas que perdoei a minha mãe biológica, comprei uma casa para ela. Ela me deu a luz e também uma família maravilhosa", afirmou no programa.