Elogios ao namorado

Em evento em SP, Xuxa elogia depilação de Junno Andrade

Segundo a apresentadora, Junno não faz depilação a laser. Ele opta por raspar com lâmina apenas algumas regiões do corpo

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 22:56 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Xuxa e seu namorado, Junno Andrade Crédito: Foto: instagram.com/xuxamenegheloficial

Em nova campanha da Espaçolaser, rede de depilação da qual é sócia e garota-propaganda, Xuxa Meneghel, 56, frisou que a depilação é opcional. Ela disse ainda que o marido, o ator Junno Andrade, 55, "é um ogro", mas que deixa "raspadinha" algumas partes.

"Não estamos querendo impor nenhum padrão. Estamos aqui para dizer que as pessoas se depilam se quiserem e onde quiserem. Mas se me perguntar o que eu acho, eu particularmente não gosto de pelos em determinados lugares, como na axila. Acho sujo, acho falta de higiene", disse a apresentadora.

No evento de lançamento da marca, realizado no shopping Eldorado, Xuxa falou até sobre depilação anal. "Estamos aqui para oferecer opções. Você pode depilar um lugar do corpo e deixar outro peludo, por exemplo. Mas tem certos lugares que não precisava ter nascido pelinhos, tipo lá atrás!", confessa a apresentadora.

Na nova campanha da marca, uma parceria com o Porta dos Fundos, uma mulher arma um falso sequestro do marido para dar um jeito de ele se depilar. "Não aguento mais seus pelos na casa inteira, no banheiro, no sabonete, quando vamos à praia dá pra ver até os dreadlock", diz a atriz Tati Lopes no filme publicitário.

A campanha vem na esteira de um posicionamento da marca em mostrar que a depilação a laser também é para os homens, inclusive os héteros. Mas, na casa de Xuxa, a coisa não é bem assim.

Segundo a apresentadora, Junno não faz depilação a laser. Ele opta por raspar com lâmina apenas algumas regiões do corpo.

"Ele é muito 'ogro', acho que ele não se submeteria a uma pessoa de luva colocando as mãos nas partes dele e puxando para um lado, para outro lado. Mas desde que a gente começou a namorar, ele sempre deixou raspadinho naqueles lugares em especial", revelou Xuxa.

'SEMPRE FUI POLÊMICA'

Sempre envolvida em debates e soltando as maiores pérolas nas redes sociais, Xuxa afirma que se considera polêmica e que não sabe usar suas redes de forma comercial.

"Polêmica eu sempre fui, é que antigamente as pessoas cortavam na TV, e na internet não tem corte. Minha mãe me ensinou a não ofender as pessoas, mas também a não deixar barato se alguém me ofender. Agora imagina se eu respondesse no mesmo nível? Sou criticada demais pelas minhas rugas, pelo meu cabelo, pelas minhas escolhas e não escolhas", desabafou Xuxa, que se considera bode expiatório de críticas na internet.

"Antigamente eu recebia críticas e chorava. Hoje já estou calejada. Acho que nós mulheres nos cobramos mais e também cobram mais da gente. Eu já fui a pessoa que fala: 'nossa, como a fulana está velha'. Hoje sou eu que estou velha. Mas o importante é que eu me aceito e tenho alguém que me aceita", continuou.

Sobre as coisas que menos gosta em seu corpo, Xuxa mencionou as rugas do pescoço, mas afirmou que tem receio de fazer plástica e perder a naturalidade da pele.

Questionada se chamaria Angélica e Eliana para protagonizar uma campanha da Espaçolaser, Xuxa brincou: "Minhas amigas vintage? Acho que elas já tiraram os pelinhos."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta