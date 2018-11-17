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Em Guarapari

Em documentário, Anitta se arrepende de esporro que deu em show no ES

A série-documentário 'Vai Anitta' estreiou nesta sexta-feira (17) e, em um dos episódios, a cantora cita uma frase infeliz que repercutiu nas redes sociais após um show em Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2018 às 20:00

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 20:00

Anitta Crédito: YouTube/Reprodução
A Netflix estreou a série-documentário "Vai Anitta" sobre a carreira da cantora nesta sexta-feira (17). Nos episódios, a empresária revela segredos e detalhes sobre a sua trajetória como artista e, em um deles, fala dos arrependimentos da vida como pessoa pública e cita um caso que aconteceu no Espírito Santo.
"Eu fui infeliz em uma brincadeira. Estava em um show no Espírito Santo e um cara estava tacando latinha em um amigo gay meu que estava dançando no palco comigo. Eu achei aquilo de uma tremenda falta de respeito, e eu quis dar um esporro nele, mas um esporro descontraído. Hoje entendo porque fui tão massacrada", diz.
> Em show no ES, Anitta diz que foi concebida em Guarapari
O episódio aconteceu em um show em Guarapariem setembro de 2013. Anitta se estressou com o rapaz e soltou: "Quem foi o mal educado que fica jogando essa p... aqui, hein? Coisa de pobre. Entrou de graça no evento, ganhou cortesia, pra jogar a p... da latinha aqui. Tá bêbado, não vai comer ninguém aqui, ninguém tá aguentando ficar do seu lado", afirmou a cantora que, na hora, foi aplaudida pelo público.
> Madonna quer gravar funk com Anitta, diz colunista
O esporro viralizou nas redes sociais e Anitta foi julgada pelo termo "coisa de pobre". "Parecia que eu tinha matado alguém, fiquei muito mal. Lembro que, quando vi a repercussão, eu falei: 'não, isso foi uma brincadeira. Como assim? Eu também sou pobre, gente, pelo amor de Deus. Mas não é assim. Tem brincadeiras que não se faz, e eu não entendia isso na época. Foi um aprendizado doloroso, mas importante", finalizou.
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