Em cerimônia íntima, corpo de Fernanda Young é enterrado em São Paulo

O corpo de Fernanda Young foi enterrado, na tarde deste domingo (25), numa cerimônia íntima, no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, por volta das 17h. A atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV morreu na madrugada deste domingo (25) em Minas Gerais.
A autora de séries de sucesso, como "Os Normais", "Minha Nada Mole Vida", "Os Aspones" e "Shippados", teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca. A atriz estava no sítio da família em Gonçalves (MG), quando passou mal.
Fernanda foi levada de ambulância para um hospital da cidade vizinha, Paraisópolis, mas não resistiu. Segundo o Hospital Frei Caetano, de Paraisópolis, ela foi atendida por volta da 1h45 e morreu às 2h53.