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POLÊMICA

Em apoio a Claudia Leitte, personalidades adotam hashtag #ChegaDeAssédio

Hashtag já foi utilizada em quase 50 mil publicações no Instagram

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:29
13/11/2018 - Claudia Leitte foi assediada durante o Teleton 2018 Crédito: Reprodução/SBT
Poucos dias após a polêmica envolvendo Claudia Leitte e Silvio Santos no Teleton 2018, diversas personalidades adotaram a hashtag #ChegaDeAssédio em apoio à cantora, que teve um abraço negado pelo dono da SBT com a justificativa de "ficar excitado". Claudia já havia se manifestado em sua conta no Instagram, na última segunda-feira, 12.
Nas fotos compartilhadas por Mariana Ximenes, Taís Araújo, Débora Nascimento, Camila Pitanga e outros nomes de peso, havia uma montagem com a frase "mexeu com uma, mexeu com todas". Na legenda, um texto padrão repudiava o ocorrido: "Quando em rede nacional durante um programa de foco social, um apresentador assedia uma cantora, podemos ver como essa violência é normalizada na nossa sociedade. Tão normalizada que muitas de nós não sabemos como reagir. A vergonha, o medo da retaliação e a exposição nos paralisa. Mas é preciso lembrar: Isso não é normal. E o fato disso estar na TV, confortável o suficiente para fazer isso em frente de sua mulher e filha, só desencadeia um efeito devastador para outras milhões de mulheres que sofrem essa mesma violência diariamente. Veja bem, Silvio, roupa não é convite. Respeito com as nossas, respeito com todos. Não nos calaremos. Nos acolheremos. #ChegaDeAssédio #342Artes"
Em contrapartida, o humorista Danilo Gentili se posicionou a favor de Silvio Santos no Twitter. "Creio que homens e mulheres são iguais. Sempre que vou no Silvio ele me zoa. Já zoou minha sexualidade. Chamou meu trabalho de porcaria, me chamou de burro, de veado, de picareta. Eu dou é risada. Se eu tenho capacidade e segurança de entender zoeira, por que uma mulher não teria? Ué?", escreveu.
Procurada pelo
E+
, a assessoria de imprensa do SBT disse que não irá se pronunciar sobre o assunto.

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