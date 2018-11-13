Em apoio a Claudia Leitte, personalidades adotam hashtag #ChegaDeAssédio

Poucos dias após a polêmica envolvendo Claudia Leitte e Silvio Santos no Teleton 2018, diversas personalidades adotaram a hashtag #ChegaDeAssédio em apoio à cantora, que teve um abraço negado pelo dono da SBT com a justificativa de "ficar excitado". Claudia já havia se manifestado em sua conta no Instagram, na última segunda-feira, 12.

Nas fotos compartilhadas por Mariana Ximenes, Taís Araújo, Débora Nascimento, Camila Pitanga e outros nomes de peso, havia uma montagem com a frase "mexeu com uma, mexeu com todas". Na legenda, um texto padrão repudiava o ocorrido: "Quando em rede nacional durante um programa de foco social, um apresentador assedia uma cantora, podemos ver como essa violência é normalizada na nossa sociedade. Tão normalizada que muitas de nós não sabemos como reagir. A vergonha, o medo da retaliação e a exposição nos paralisa. Mas é preciso lembrar: Isso não é normal. E o fato disso estar na TV, confortável o suficiente para fazer isso em frente de sua mulher e filha, só desencadeia um efeito devastador para outras milhões de mulheres que sofrem essa mesma violência diariamente. Veja bem, Silvio, roupa não é convite. Respeito com as nossas, respeito com todos. Não nos calaremos. Nos acolheremos. #ChegaDeAssédio #342Artes"