Elton John vai cantar no casamento entre Harry e Meghan, afirma site

Elton John Crédito: Reprodução Instagram

Elton John subirá ao palco no casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle no próximo sábado, 19, segundo o site TMZ. A escolha soa apropriada, uma vez que o cantor tem um relacionamento conhecido com a família real.

A informação foi confirmada ao site por pessoas próximas ao cantor britânico. Ainda não se sabe se Elton John se apresentará na cerimônia, na capela de St. George, ou na recepção durante a noite.

O cantor e pianista tinha shows agendados em Las Vegas (EUA) para o próximo fim de semana, mas eles foram remarcados meses atrás devido a um "conflito de agendamento".