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Elton John vai cantar no casamento entre Harry e Meghan, afirma site

A informação foi confirmada ao site TMZ por pessoas próximas ao cantor britânico

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 18:27
Elton John Crédito: Reprodução Instagram
Elton John subirá ao palco no casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle no próximo sábado, 19, segundo o site TMZ. A escolha soa apropriada, uma vez que o cantor tem um relacionamento conhecido com a família real.
A informação foi confirmada ao site por pessoas próximas ao cantor britânico. Ainda não se sabe se Elton John se apresentará na cerimônia, na capela de St. George, ou na recepção durante a noite.
O cantor e pianista tinha shows agendados em Las Vegas (EUA) para o próximo fim de semana, mas eles foram remarcados meses atrás devido a um "conflito de agendamento".
Elton John era amigo próximo da princesa Diana e os dois trabalharam juntos para arrecadar dinheiro para pesquisa e conscientização sobre a Aids. Quando Lady Di morreu, em 1997, o cantor foi uma fonte de apoio para os príncipes William e Harry. No funeral dela, Elton John fez uma homenagem com a canção "Candle in the Wind".

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