Elton John abre o jogo sobre amor, drogas e suicídio: "Imaturo"

Em relato feito ao Daily Mail, do Reino Unido, músico abriu o jogo sobre relacionamento, drogas e depressão

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:11 - Atualizado há 6 anos

O cantor e pianista Elton John Crédito: Ben Gibson Photo

Elton John decidiu escrever um relato inédito sobre seus problemas com relações amorosas, autoestima e drogas, publicado nesta segunda (7) pelo portal Daily Mail, do Reino Unido.

No começo do texto, o músico começou: "Assim como com drogas, minha vida pessoal tinha sido, mais ou menos, um desastre. Eu me apaixonava por homens heterossexuais o tempo inteiro, perseguindo aquilo que nunca teria". Atualmente, o bonito é casado com David Furnish.

Em seguida, no texto, ele conta que não se sentia adulto ou preparado para lidar com a própria companhia, relatando mais um problema de existência que desenvolveu, segundo ele mesmo.

LEIA O RELATO COMPLETO DE ELTON JOHN SOBRE DEPRESSÃO, AMOR E DROGAS

"Às vezes isso continuava por meses e mais meses, essa loucura de pensar que hoje seria o dia que receberia uma ligação deles dizendo 'ah, a propósito, eu te amo', apesar do fato de que eles disseram que nunca aconteceria.

Ou eu via alguém que gostava da aparência em um bar gay e antes de realmente falar com eles eu estaria perdidamente apaixonado, convencido que esse era o homem que eu estava destinado a compartilhar o resto da minha vida, mentalmente imaginando um futuro maravilhoso. Eu não os escolhia tanto quanto os fazia reféns.

'Certo, você precisa desistir do que você está fazendo, venha para a estrada, voe ao redor do mundo comigo.' Eu comprava relógios e camisetas e carros para eles, mas eventualmente eles não tinham mais razão para ser, a não ser estar comigo, então eles ficavam de escanteio.

E depois de três ou quatro meses eles acabavam ressentidos, eu acabava entediado com eles, e isso acabava em lágrimas. E então eu encontraria outra pessoa para se livrar deles para mim e começava de novo.

Isso era um comportamento completamente terrível. Eu estava com um indo embora no aeroporto na mesma hora que o novo estava chegando.

Foi uma era decadente, e várias outras estrelas do pop estavam se comportando da mesma forma - Rod Stewart ocasionalmente deixava garotas saberem que ele tinha terminado com elas apenas deixando uma passagem de avião na cama deles, então ele não ganharia nenhum prêmio de cavalheiro também. Mas em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia que isso não era certo. Eu não suportava ficar sozinho. Eu precisava estar com pessoas.

Eu era incrivelmente imaturo. Eu ainda era o garotinho de Pinner Hill Road por baixo de tudo. Os eventos, os shows, os discos, o sucesso, tudo isso era ótimo, mas quando eu estava longe disso, eu não era um adulto, eu era um adolescente.

Eu estava completamente errado quando pensei que mudar meu nome significava que eu tinha mudado como pessoa. Eu não era Elton, eu era Reg. E Reg ainda era o mesmo que tinha sido 15 anos atrás, escondido em seu quarto enquanto seus pais brigavam: inseguro e consciente de seu corpo e com aversão a si mesmo. Eu não queria ir para casa para isso à noite. Se eu fosse, a infelicidade poderia me consumir.

Uma noite, enquanto eu estava gravando com a banda nova nos estúdios Caribou, eu tomei uma dose excessiva de Valium antes de ir para a cama. Doze cápsulas. Eu não me lembro exatamente o que me fez fazer aquilo, mas provavelmente foi algum caso amoroso que deu errado.

Quando eu acordei no dia seguinte, eu entrei em pânico e liguei para Connie Pappas, que trabalhava com John Reid, e contou para ela o que eu fiz. Enquanto eu conversava com ela, eu apaguei. O músico do The American, James Newton Howard, ouviu meu colapso e me carregou de volta para o meu quarto escadas acima. Eles ligaram para um médico, que me prescreveu remédios para os nervos.

Com o benefício da retrospectiva, isso parece uma coisa estranha a se fazer por alguém que acabou de tentar acabar consigo mesmo com um bocado de remédios para os nervos, mas eles talvez tenham ajudado, pelo menos por um curto período - as sessões acabaram."

