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Ellie Goulding falta casamento de amigos para cantar no Rock in Rio

Durante o show, Ellie ligou para o casal e pediu desculpas pela ausência

Publicado em 

30 set 2019 às 04:41

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 04:41

Crédito: Reprodução/Instagram @elliegoulding
A cantora e compositora britânica Ellie Goulding faltou ao casamento de dois amigos para se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio 2019. Durante o show, na noite desta sexta-feira, 28, Ellie ligou para o casal e pediu desculpas pela ausência.
Em seguida, cantou o single Love Me Like You Do, acompanhada pelo público. "Originalmente não era para eu estar aqui, mas aqui estou", disse.
Uma das últimas atrações a serem confirmadas no Rock in Rio, Ellie retorna ao Brasil após cinco anos longe dos palcos brasileiros. Desta vez, a inglesa teve a missão de substituir a rapper Cardi B, que cancelou sua apresentação no festival em julho, alegando "motivos pessoais".

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