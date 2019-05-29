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REVELAÇÃO

Ellen DeGeneres diz ter sido vítima de abuso sexual pelo padrasto

Apresentadora ainda era adolescente quando marido da mãe teria cometido o crime

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:27

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:27

A apresentadora Ellen Degeneres Crédito: Reprodução/Youtube
A apresentadora Ellen DeGeneres revelou ter sido vítima de abuso sexual e compartilhou sua história para ajudar outras vítimas em um episódio de My Next Guest Need No Introduction, série em que o também apresentador David Letterman entrevista outras personalidades. A segunda temporada estreia nesta sexta-feira, 31, e a informação foi adiantada pelo TMZ.
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Ellen conta que sofreu o abuso sexual pelo padrasto, um "homem muito mal" que casou com sua mãe quando a apresentadora ainda era adolescente. Certo dia, ele teria esperado a mãe sair de casa para cometer o crime, dizendo que precisava tocar nos seios de Ellen pois havia encontrado um nódulo nos da mãe.
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À época, a apresentadora tinha entre 15 e 16 anos e diz que ainda se sente mal por não ter tido forças para confrontá-lo. "É uma história muito, muito horrível e a única razão para eu entrar em detalhes é porque quero que outras garotas jamais deixem alguém fazer isso", disse.

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