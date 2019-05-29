Ellen DeGeneres diz ter sido vítima de abuso sexual pelo padrasto

A apresentadora Ellen Degeneres Crédito: Reprodução/Youtube

A apresentadora Ellen DeGeneres revelou ter sido vítima de abuso sexual e compartilhou sua história para ajudar outras vítimas em um episódio de My Next Guest Need No Introduction, série em que o também apresentador David Letterman entrevista outras personalidades. A segunda temporada estreia nesta sexta-feira, 31, e a informação foi adiantada pelo TMZ.

Ellen conta que sofreu o abuso sexual pelo padrasto, um "homem muito mal" que casou com sua mãe quando a apresentadora ainda era adolescente. Certo dia, ele teria esperado a mãe sair de casa para cometer o crime, dizendo que precisava tocar nos seios de Ellen pois havia encontrado um nódulo nos da mãe.