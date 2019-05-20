Elizabeth Olsen conta que fez teste para viver Daenerys Targaryen em 'GoT'

20/05/2019 - A atriz Elizabeth Olsen Crédito: Instagram/elizabetholsenofficial

A atriz Elizabeth Olsen, que dá vida à Feiticeira Escarlate na saga Vingadores, contou que, no começo da carreira, fez teste de elenco para viver Daenerys Targaryen, personagem de Game of Thrones (GoT).

"Quando comecei a trabalhar, eu fazia teste para tudo, porque eu gosto de fazer audições. E eu fiz o teste para o Khaleesi (como Daenerys é conhecida)", contou ela ao site Vulture. "Foi a audição mais estranha que eu já fiz", completou.

A atriz disse que fez o teste com um monólogo do final da primeira temporada. "É depois que ela é queimada. E ela está fazendo esse discurso para milhares de pessoas sobre como ela é a rainha delas. Eles (do teste) não sabiam se queriam um sotaque britânico ou não. Então, você faz isso nos dois. Foi terrível. Sempre que alguém disser: 'Uma história ruim sobre audição', essa é uma que eu lembro", disse Elizabeth.