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Elizabeth Olsen conta que fez teste para viver Daenerys Targaryen em 'GoT'

Atriz que dá vida à Feiticeira Escarlate na saga 'Vingadores' afirmou que foi a 'audição mais estranha' que já fez

Publicado em 

20 mai 2019 às 16:34

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 16:34

20/05/2019 - A atriz Elizabeth Olsen Crédito: Instagram/elizabetholsenofficial
A atriz Elizabeth Olsen, que dá vida à Feiticeira Escarlate na saga Vingadores, contou que, no começo da carreira, fez teste de elenco para viver Daenerys Targaryen, personagem de Game of Thrones (GoT).
"Quando comecei a trabalhar, eu fazia teste para tudo, porque eu gosto de fazer audições. E eu fiz o teste para o Khaleesi (como Daenerys é conhecida)", contou ela ao site Vulture. "Foi a audição mais estranha que eu já fiz", completou.
A atriz disse que fez o teste com um monólogo do final da primeira temporada. "É depois que ela é queimada. E ela está fazendo esse discurso para milhares de pessoas sobre como ela é a rainha delas. Eles (do teste) não sabiam se queriam um sotaque britânico ou não. Então, você faz isso nos dois. Foi terrível. Sempre que alguém disser: 'Uma história ruim sobre audição', essa é uma que eu lembro", disse Elizabeth.
Na ocasião da entrevista, dois dias antes do fim da série, a atriz de Vingadores disse que estava obcecada pela trama. "Eu estou tão profundamente em Game of Thrones que tudo o que posso pensar é em Kit Harington", disse ela. "Quero dizer, ele simplesmente me fez uma lavagem cerebral", afirmou.

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