REALITY SHOW

Eliéser, Nicole Bahls e Aline Prado estão no 4º Power Couple Brasil

Comandada por Gugu Liberato, reality começa no final de abril

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:32

16/04/2019 - Gugu Liberato, apresentador do "Power Couple" (Record) Crédito: Antonio Chahestian/TV Record
A 4ª temporada do Power Couple Brasil já tem participantes e data de estreia definidos. O reality show comandado pelo apresentador Gugu Liberado, na RecordTV, estreia no dia 30 de abril, logo após o Jornal da Record.
Com episódios às segundas e sextas-feiras, o Power Couple terá provas para os casais com recompensas em dinheiro, que se acumulam até o prêmio final do reality - quando o público define o vencedor.
Confira todos os participantes da 4ª temporada do Power Couple:
- Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado, ex-BBBs
- Nicole Bahls e Marcelo Bimbi, ex-A Fazenda
- Aline Prado, ex-Vídeo Show,  Bruno Nalbone, seu companheiro
- Anna Clara Maia e André Coelho, ambos participantes do De Férias com o Ex
- André Marinho, cantor, e a esposa Drika
- Mariana Felício e Daniel Saulo, ex-BBBs
- Lucas Salles, humorista, e Camilla Colombo, sua noiva
- Ricardo Manga, ator, e Juliana Valcézia, ex-bailarina do Faustão
- Paula Pequeno e Alexandre Folhas, ambos atletas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

