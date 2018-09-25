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Em entrevista

Eliana relembra ajuda de sexóloga para deixar programas infantis

'Não deixava que minha sensualidade transparecesse na tela', contou apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 11:26

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 11:26

Segundo Eliana, a Record buscou uma profissional para lhe auxiliar Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Eliana contou ter precisado da ajuda de uma sexóloga quando deixou de ser apresentadora de programas infantis e passou a lidar com um público mais adulto em entrevista ao Programa do Porchat de segunda-feira, 24.
"Por muitos anos eu trabalhei com crianças e não deixava que minha sensualidade transparecesse na tela. Então minha voz era bem fininha, não colocava roupas curtas, não pintava as unhas de vermelho, não passava batom vermelho", relembrou.
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"Não tem essa de 'não deixavam', era uma postura minha trabalhando com as crianças. Tentava falar sempre o português muito declaradamente, porque não queria ser referência errada pras crianças. Eu era toda muito certinha."
 
Eliana usando fantasia da escola de samba Vai-Vai no estúdio de seu programa 'Eliana ENTITY_amp_ENTITYAlegria'. Foto de 5 de fevereiro de 1999 Crédito: Epitácio Pessoa / Estadão
Segundo Eliana, a Record buscou uma profissional para lhe auxiliar: "Quando fui fazer programa pra família, a direção falou: 'Não, ela precisa se soltar mais'. Aí colocaram uma sexóloga, e ela me ajudou."
"Por exemplo 'rebola, minha filha, rebola aí que você tá muito dura!', 'agora pode cruzar a perna', 'agora pode colocar uma minissaia', 'passa um batom vermelho aí', 'deixa essa unha crescer, pinta de vermelho'. Fiz terapia com ela.", conta.
Em seguida, explicou sua dificuldade no período de transição: "Quando ligava as câmeras, eu tava condicionada a sempre ficar mais doce, mais menina, e já não era no meu dia a dia. Tinha que tirar esse bloqueio e deixar a mulher aflorar."
Confira abaixo um trecho da participação de Eliana no Programa do Porchat:

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