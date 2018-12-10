Eliana posta momento de união entre os filhos e emociona os fãs

10/12/2018 - Eliana com os filhos Manuela e Arthur Crédito: Instagram / @eliana

Eliana Michaelichen postou no domingo, 9, uma foto de seus filhos no Instagram demonstrando a união dos pequenos. A pequena Manuela, de um ano, aparece no colo de Arthur, de sete anos, sorrindo com espontaneidade.

"Nosso domingo foi de amor entre irmãos. Não aguento! Obrigada pelo carinho e audiência. Uma semana abençoada e um beijo na família", escreveu.