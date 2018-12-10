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FAMÍLIA

Eliana posta momento de união entre os filhos e emociona os fãs

Internauta lembrou das complicações da apresentadora durante a gravidez

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:09
10/12/2018 - Eliana com os filhos Manuela e Arthur Crédito: Instagram / @eliana
Eliana Michaelichen postou no domingo, 9, uma foto de seus filhos no Instagram demonstrando a união dos pequenos. A pequena Manuela, de um ano, aparece no colo de Arthur, de sete anos, sorrindo com espontaneidade.
"Nosso domingo foi de amor entre irmãos. Não aguento! Obrigada pelo carinho e audiência. Uma semana abençoada e um beijo na família", escreveu.
Uma fã lembrou do deslocamento de placenta que a apresentadora enfrentou durante a gestação de Manuela e elogiou a superação familiar. "Quem vê esta imagem nem imagina o que a Manu passou para estar assim. Uma guerreirinha. Uma menina abençoada por Deus", afirmou.

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