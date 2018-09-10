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Manoela

Eliana comemora 1º aniversário da filha: 'Passou rápido demais'

Apresentadora relembrou complicações na gravidez em homenagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 19:14

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 19:14

. Crédito: Reprodução/Instagram @eliana
A apresentadora Eliana publicou uma homenagem pelo primeiro aniversário de sua filha, Manuela, nesta segunda-feira, dia 10. Eliana fez questão de relembrar as complicações pelas quais passou em sua gravidez, que considerou como um "período de repouso e muita entrega". À época, teve um descolamento de placenta.
"Você nasceu forte, determinada e logo que saiu da barriga já veio mamar no peito. Parecia um sonho. Passou rápido demais. Hoje você já está fazendo arte pela casa e alegrando a nossa família com toda a sua simpatia", escreveu.
"Filha, faria tudo de novo, e até mais, para ver este seu lindo sorriso todas as manhãs. (...) No seu primeiro aniversário, te desejo coragem, força e saúde sempre. Deus te abençoe, meu anjinho feliz. Um ano da Nenela, Ursinha, Manu, Manuela", concluiu Eliana.

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