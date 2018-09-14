Eliana aparece na Globo e é 'tietada' por funcionários da emissora

A apresentadora Eliana, do SBT, posa no camarim da Globo, antes de participar do programa de Tata Werneck, no Multishow, da Globosat

Eliana tem 30 anos de carreira. Com uma situação sólida no SBT, causou surpresa ao aparecer nos corredores da TV Globo nesta quinta-feira, 13. A apresentadora participou de gravação do programa Lady Night, talk show de Tatá Werneck, no Multishow.

Funcionários do canal do Globosat não resistiram, tiraram fotos e fizeram vídeos com a apresentadora. Tudo foi registrado pelo maquiador dela, Junior Mendes.

"Que carinho, camarim lindo!", escreveu Eliana, no perfil oficial dela no Instagram. Com 14,5 milhões de seguidores, a apresentadora causou alvoroço entre os fãs: "Danada, foi na Globo e quase não para de tirar foto!" e "Pelo menos o SBT não impede que seus artistas participem em outras emissoras!" foram alguns dos comentários.