Eike Batista é livrado de prisão domiciliar, mas não pode sair à noite

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No último domingo (4), Eike Batista foi flagrado com toda a família no restaurante Mrs. Lan, na Lagoa. Segundo informações do colunista Leo Dias, por volta das 20h foi fotografado no local. Um segurança do empresário se aproximou do fotógrafo e pediu, educadamente, que ele enviasse as fotos o quanto antes.

É que, de acordo com Leo Dias, o Supremo Tribunal Federal (STF) resolveu livrar Eike da prisão domiciliar, mas determinou que ele fique em casa à noite e nos finais de semana e feriados.

Eike foi preso em um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, suspeito de pagar 16, 5 milhões de dólares em propina que financiava esquema do ex-governador carioca, Sérgio Cabral.

Antes da instabilidade que levou Eike Batista à estaca zero, empresário ostentava carros importados, vida de luxo e mobília assinada em seus bens imóveis Crédito: Reprodução/Instagram @specialcarsbr