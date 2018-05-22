Eike Batista diz que é humilde após prisão

Eike Batista Crédito: Reprodução/Instagram @leblogmariantonia

Eike Batista segue buscando se reinventar e reerguer. Há pouco mais de um ano fora de Bangu, onde ficou preso por estar envolvido em um esquema de corrupção com o antigo governador Sérgio Cabral, a rotina de Eike, que já foi o homem mais rico do Brasil, é quase monástica.

Acordo e vou trabalhar, depois volto pra casa, contou ele à jornalista Mara Luquet. Na conversa, segundo o jornal Extra, o empresário e agora consultor de empreendimento, deixa escapar que assiste a muita TV, o que o fez, inclusive, conhecer Anitta. A Anitta estava num programa estes dias e disse: não invisto em bolsa porque isso aí é um risco muito alto. Me impressiona a clareza... 25 anos e entendeu o mercado, elogiou ele, citando a cantora para tentar explicar porque várias pessoas que haviam acreditado em seus projetos e investido em ações de suas empresas, terminaram quebrados.

De acordo com o Extra, Eike ainda comparou sua prisão a uma fase em que passou no garimpo. Quando eu voltei da Europa e terminei meus estudos, eu fui direto para o garimpo. Não sei se a vida de presídio é diferente da do garimpo, não. Foi uma experiência importante, marcante, me chamou muito a atemção, eu como homem de negócios, percebi que 30% a 40% das pessoas que estão ali não eram pra estar ali. Na cadeia você fomenta o lado ruim do ser humano, analisa.

O empresário ainda diz que ficou mais humilde após a cadeia. Eu sempre fui humilde. Mas disputei muito com os jornalistas que questionavam meus projetos e o resultado que eles dariam por não entenderem o assunto. Talvez hoje eu seja menos desafiador, avalia.