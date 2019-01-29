Eduardo Costa manda segurança bater em fã durante show nos EUA

28/01/2019 - Eduardo Costa manda seguranças baterem em fã, em show nos EUA Crédito: Reprodução/Youtube

Eduardo Costa se envolveu em mais uma polêmica. O cantor, que está em turnê pelos Estados Unidos, mandou um segurança bater em um fã que estava supostamente arrumando confusão na plateia de seu show do último sábado (26). Um vídeo gravado por outros fãs que acompanhavam o show circula pela internet.

“Mais uma vez tem outro rapaz alterado ali”, disse, mostrando o fã que o estava incomodando. Ele, então, pede ao segurança que retire o rapaz da plateia. "Tira ele e dá uns tapas ali pra mim, por favor. Quer fazer graça? Vamos deixar ele fazer graça lá trás, Esse tipo de gente tem que apanhar pra aprender a beber", afirmou Eduardo Costa.

Além de pedir para o segurança bater no homem, o músico ainda falou sobre a mulher que o acompanhava. "O cara com uma mulher gostosa igual essa, querendo brigar em festa. Isso deveria arrumar um homem", disse.

Após a retirada do rapaz, o sertanejo ameaça de retirar o outro fã com quem o expulso arrumou a briga. "E o outro rapaz que ficou provocando ele pode ficar quietinho porque senão mando lhe buscar e mando a polícia levar. Vamos se comportar como gente civilizada. Põe a corrente pra dentro porque aqui você não é nada não. Aqui você tá na América, não está no Brasil. Essas correntes de ouro falsificadas não comanda nada", atacou.

De acordo com a revista, no vídeo, o sertanejo afirma que realmente mandou bater no homem. "Eu estou sabendo que tá tendo uma fofocaiada aí no Brasil, falando que eu mandei o segurança bater num cara, agredir o cara no show, e não é mentira não, é verdade!”, cita a revista sobre o vídeo.

“O cara vai para o show, começa a brigar no meio do público, começa a empurrar as pessoas, e lá no meio do público tinha senhoras de idade, pessoas de bem que vão para o show para se divertir, aparece um cidadão, bêbado, louco, empurrando, jogando bebida nas pessoas, jogando coisas em cima no palco, e isso não é bom!”, continuou o cantor no vídeo citado pela Contigo!.