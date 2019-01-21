Eduardo Costa diz na TV que 'mudou de nome' para escapar de dívidas

O cantor Eduardo Costa Crédito: Divulgação

O programa Altas Horas deste sábado, 19, nem começou direito e um dos convidados, Eduardo Costa, já lançou uma polêmica. O cantor disse que o nome verdadeiro dele é Edson.

Muitos músicos do mundo sertanejo trocaram os nomes verdadeiros por outros, como Mirosmar José de Camargo, o Zezé di Camargo, e o parceiro Luciano, que se chama Welson David de Camargo. Nas identidades de Chitãozinho e Xororó constam, respectivamente, José e Durval de Lima. O argumento, nesses casos, era o de que os nomes originais não eram "comercialmente viáveis".

Mas Eduardo Costa revelou que teve um motivo para trocar de identidade. Ao começar o programa, Serginho Groisman não conteve a curiosidade. "Por que você mudou para Eduardo?", questionou o apresentador.

"Muita dívida, muito cobrador...quem chegava, eu falava: 'Aqui não tem Edson, só Eduardo Costa, viu?', afirmou, aos risos, o sertanejo. Serginho Groisman entrou na brincadeira: "Ah, mas agora eles (cobradores) já estão sabendo quem é você". Além de Eduardo Costa, Groisman convidou Leandro Hassum e a apresentadora Fernanda Gentil. A combinação foi muito criticada por internautas que acompanhavam o programa no Twitter. Confira.