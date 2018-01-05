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MÚSICA

Ed Motta elogia voz de Pabllo Vittar: 'Talento verdadeiro e genuíno'

Cantor e conhecido crítico da música popular postou elogios nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 15:43

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 15:43

Ed Motta viu a apresentação de Pabllo Vittar no "Altas Horas" e se surpreendeu Crédito: Reprod/Facebook
Ed Motta fez uma postagem em suas redes sociais elogiando o timbre da voz de Pabllo Vittar. "Essa semana tive uma surpresa imensa assistindo o vídeo da Pablo Vittar cantando um grande sucesso da Whitney Houston. Eu chorei de verdade vendo porque não imaginava essa musicalidade, timbre lindo nas notas graves e quando atingiu as notas altas foi com propriedade. Depois conferi pelo YouTube que faz tempo que o talento dela é verdadeiro e genuíno", escreveu o cantor, conhecido crítico dos movimentos da música pop.
"Por preconceito, admito, eu sempre duvido artisticamente do que é muito popular, do prato mais pedido do cardápio, do filme premiado", diz no texto.
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"Pablo faz um sucesso imenso, mas tem um exército de ódio yang que se incomoda profundamente com o que isso representa na sociedade obediente e engessada. Pablo Vittar tem meu respeito", garantiu.
 
Em 2016, Ed Motta lançou seu 10º disco de estúdio, Perpetual Gateways.
No ano anterior, ele chegou a virar meme nas redes sociais depois de declarações sobre a presença de fãs brasileiros em seus shows na Europa. Ele pediu desculpas em seguida.

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