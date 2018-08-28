Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Dwayne Johnson presta homenagem à fã que morreu em acidente de carro

Se sua mãe pudesse me ver agora, queria agradecer por todo o amor, declarou o ator

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 12:18
Se sua mãe pudesse me ver agora, queria agradecer por todo o amor, declarou o ator Crédito: Reprodução
Dwayne Johnson é conhecido por ser cortês e gentil com seus fãs. O ator, mais conhecido como The Rock, prestou uma homenagem a uma fã que morreu em um acidente de carro. Aileen Pizarro e a filha perderam a vida após uma colisão entre veículos.
Um dos filhos da vítima, de 19 anos, escreveu para Dwayne no Twitter revelando que a mãe era grande fã do ator. Minha linda mãe que faleceu amou tanto The Rock. Estou tentando fazer com que ele faça um vídeo dizendo o nome dela para o funeral. Se você puder retweetar a porcaria disso para ele ver significaria muito. Obrigado!, pediu o rapaz.
Após inúmeras mensagens de seguidores no Twitter, Dwayne The Rock Johnson atendeu ao pedido. Com um vídeo de pouco mais de um minuto, o ator agradeceu ao carinho da fã e, emocionado, transmitiu os melhores sentimentos à família da vítima. O filho de Aileen agradeceu: Não consigo parar de sorrir ao saber que ela (minha mãe) está sorrindo também neste momento. Apenas obrigado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados