Dwayne Johnson presta homenagem à fã que morreu em acidente de carro

Dwayne Johnson é conhecido por ser cortês e gentil com seus fãs. O ator, mais conhecido como The Rock, prestou uma homenagem a uma fã que morreu em um acidente de carro. Aileen Pizarro e a filha perderam a vida após uma colisão entre veículos.
Um dos filhos da vítima, de 19 anos, escreveu para Dwayne no Twitter revelando que a mãe era grande fã do ator. Minha linda mãe que faleceu amou tanto The Rock. Estou tentando fazer com que ele faça um vídeo dizendo o nome dela para o funeral. Se você puder retweetar a porcaria disso para ele ver significaria muito. Obrigado!, pediu o rapaz.
Após inúmeras mensagens de seguidores no Twitter, Dwayne The Rock Johnson atendeu ao pedido. Com um vídeo de pouco mais de um minuto, o ator agradeceu ao carinho da fã e, emocionado, transmitiu os melhores sentimentos à família da vítima. O filho de Aileen agradeceu: Não consigo parar de sorrir ao saber que ela (minha mãe) está sorrindo também neste momento. Apenas obrigado.