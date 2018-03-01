Dupla de Simaria, Simone rouba doces de casamento de Whindersson Nunes

A cantora Simone, dupla de Simaria, foi madrinha do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, que aconteceu nesta quarta-feira (28), em São Miguel dos Milagres. Na festa, a sertaneja não perdeu tempo e catou alguns doces da mesa e foi incentivada ainda por Carlinhos Maia.
De acordo com o Purepeople, foi inclusive o digital influencer que flagrou a moça: "Ei, vai colocando ai dentro. Aproveita que o segurança deu as costas. Vai, vai", disse, enquanto gravava tudo. "Não cabe mais não!", retrucou a cantora, às gargalhadas. Ela encheu a clutch que usava com as guloseimas.