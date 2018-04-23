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ENFERMEIRO

Duda Nagle posta foto ao lado de Sabrina Sato, que está internada

Apresentadora teve uma queda durante a gravação de seu programa na Record TV e machucou o joelho

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 18:20
Duda Nagle e Sabrina Sato no Hospital Albert Einstein Crédito: Instagram/Duda Nagle
Sabrina Sato está internada há alguns dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após levar uma queda durante a gravação de seu programa na Record TV e machucar o joelho. Seu noivo, Duda Nagle, está lhe fazendo companhia.
Neste domingo, 22, Nagle publicou em seu Instagram uma foto ao lado de Sabrina dizendo que os dois transformaram o quarto do hospital em um "hotel", para melhorar a estadia.
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"Com amor, sara mais rápido. Só assim para ela sossegar um pouquinho: fizemos do hospital um 'hospitel', hospital + hotel. Quase um spa. Já já ela está de volta, está se recuperando rapidinho", disse Nagle na legenda de uma foto ao lado da Sabrina.

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