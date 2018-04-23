Duda Nagle posta foto ao lado de Sabrina Sato, que está internada

Duda Nagle e Sabrina Sato no Hospital Albert Einstein Crédito: Instagram/Duda Nagle

Sabrina Sato está internada há alguns dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após levar uma queda durante a gravação de seu programa na Record TV e machucar o joelho. Seu noivo, Duda Nagle, está lhe fazendo companhia.

Neste domingo, 22, Nagle publicou em seu Instagram uma foto ao lado de Sabrina dizendo que os dois transformaram o quarto do hospital em um "hotel", para melhorar a estadia.