Duda Nagle posta foto ao lado de Sabrina Sato, que está internada

Sabrina Sato está internada há alguns dias no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após levar uma queda durante a gravação de seu programa na Record TV e machucar o joelho. Seu noivo, Duda Nagle, está lhe fazendo companhia.
Neste domingo, 22, Nagle publicou em seu Instagram uma foto ao lado de Sabrina dizendo que os dois transformaram o quarto do hospital em um "hotel", para melhorar a estadia.
"Com amor, sara mais rápido. Só assim para ela sossegar um pouquinho: fizemos do hospital um 'hospitel', hospital + hotel. Quase um spa. Já já ela está de volta, está se recuperando rapidinho", disse Nagle na legenda de uma foto ao lado da Sabrina.