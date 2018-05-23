Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gravidez

Duda Nagle planeja mais filhos com Sabrina: 'Abrimos a porteira'

'Gostaria de ter cinco, mas me contento com quatro', contou ator

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 01:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 01:12
Duda Nagle e Sabrina Sato Crédito: Instagram | Reprodução
Em meio à primeira gravidez da apresentadora Sabrina Sato, seu noivo, Duda Nagle, falou sobre a vontade do casal em ter mais filhos em entrevista ao Luciana By Night que irá ao ar nesta terça-feira, 22.
"A nossa discussão vai entre três ou quatro. Eu brinco que abrimos a porteira, vai ser uma produção em série agora. Gostaria de ter cinco, mas me contento com quatro. Para ela, três está bom", contou.
De acordo com Duda, as cobranças para se casar e ter herdeiros vinha sendo frequente: "Tinha indireta nessas duas linhas. A gente é tão estabanado que fizemos o filho antes do casamento. Depois a gente conserta essa história."
"Ela ainda não pode fazer tudo, mas pode caminhar, subir uma escadinha ou outra, conversar", falou sobre o estado de saúde de Sabrina, que chegou a passar um mês em um hospital por conta da gravidez de risco.
Duda ainda alfinetou as roupas usadas pela apresentadora durante os tradicionais desfiles de carnaval: "Essas coisas ainda me incomodam. O tamanho das roupas do carnaval, se eu pudesse opinar, aumentaria em 10 vezes. Então tem esse lado da exposição, mas o comportamento dela é impecável. Nunca me colocou em situação desagradável."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados