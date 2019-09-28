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Festival

Drake não autoriza transmissão de show no Rock in Rio pela televisão

A informação foi confirmada ao vivo pelo Multishow e também pela presidente do festival, Roberta Medina

Publicado em 

28 set 2019 às 06:34

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 06:34

O rapper Drake no Brasil, durante show no Rock in Rio 2019 Crédito: Instagram
O rapper Drake não autorizou a transmissão do seu show no Rock in Rio pela televisão. A informação foi confirmada ao vivo pelo Multishow e também pela presidente do festival, Roberta Medina.
Os motivos por trás da decisão não foram revelados. Segundo o Multishow, o pedido foi feito de última hora pela assessoria do cantor, que anteriormente tinha autorizado a transmissão no canal pago.
Um dos shows mais aguardados da noite - e também do festival -, a decisão pegou tanto a assessoria do Rock in Rio quanto do Multishow de surpresa. Também vale lembrar que o show do Rio foi o único do rapper aqui no país. Até o momento, não há informações se o show será disponibilizado em algum outro lugar para download ou streaming.

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